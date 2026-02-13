Detienen en Málaga a un atracador en serie de farmacias tras ser reconocido en la calle por una víctima

Un hombre ha sido detenido en Málaga por su presunta implicación en cinco atracos con arma blanca en cinco negocios de la zona oeste, concretamente en cuatro farmacias y una panadería. El arresto ha sido posible gracias a la empleada de una de las boticas, que un día reconoció al presunto autor tras cruzarse con él por la calle y llamó a las autoridades. Esto activó un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Local que culminó con la captura del asaltante, de 52 años. Los investigadores también le atribuyen el asalto a una vivienda de Torremolinos en el que amordazó y ató con cinta al propietario para robarle el dinero y los efectos de valor a principios de este año. El arrestado ha ingresado en prisión.

La Comisaría Provincial ha informado que los agentes del Distrito Oeste trabajaban en la identificación del sospechoso desde que los responsables de cinco negocios denunciaran asaltos a mano armada. Las víctimas coincidían en que el autor aprovechaba la "ausencia de clientes y horarios de poca visibilidad" para acceder a los establecimientos ocultando su rostro con pasamontañas y cubriendo sus manos con calcetines. Entonces intimidaba a los empleados con un cuchillo tipo jamonero y se apoderaba de la recaudación de las cajas registradoras.

La detención

Los investigadores reunieron testimonios de las víctimas e imágenes de diferentes cámaras de videovigilancia en la zona y concluyeron que se trataba de un mismo autor que podría residir en un entorno próximo. Esto llevó a la Policía Nacional a coordinar en la zona de actuación del asaltante un dispositivo de prevención que estaba activo cuando la empleada de una las farmacias asaltadas se cruzó con el ladrón en la calle y llamó a emergencias. Lo reconoció "sin ningún género de dudas".

La llamada convocó en la zona a agentes uniformados de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y de la Policía Local, que localizaron y arrestaron al sospechoso. "Llevaba las mismas zapatillas y la mochila que durante los asaltos", ha precisado la Policía Nacional. También se localizó el vehículo que utilizaba en sus desplazamientos, un coche robado a una empresa de alquiler, donde se localizaron otras prendas empleadas en los robos, un cuchillo de grandes dimensiones, bridas y cinta americana.

Posteriores gestiones policiales revelaron que esta misma persona sería el presunto autor de otro robo con violencia e intimidación en el domicilio de un vecino de Torremolinos, al que amordazó y ató con cinta para robarle el dinero y los efectos de valor a principios de este año.