Acceso del Cercanías Málaga: Renfe arregla un año después un de las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto

Renfe ha puesto en servicio las escaleras mecánicas del andén 1 de la estación de Aeropuerto de la Línea C-1 del tren de Cercanías del núcleo de Málaga con el objetivo de mejorar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente.

De esta forma se resuelve parte del problema de esta estación del Cercanías, que llevaba más de un año con las dos escaleras mecánicas rotas y obligando a los usuarios a realizar un camino más largo y complejo para acceder al andén o salir de él, con maletas y mochilas a cuestas.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado, en el que señala que la modernización de las escaleras del andén 2 se inició a mediados de enero y se encuentra actualmente en ejecución. Estas obras no están afectando a la prestación del servicio habitual de Cercanías.

Inversión

Renfe señala que esta actuación de modernización de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de Aeropuerto cuenta con una inversión de 770.932,80 euros sin IVA; y está al cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.

Un año de espera

Estas obras no afectarán a la prestación del servicio habitual de Cercanías, aunque en el mejor de los casos concluirán a finales de febrero. Es decir, habrá transcurrido la friolera de un año desde que se averió la primera escalera. La segunda dejó de funcionar en primavera. Y desde el pasado verano, desde julio, están fuera de servicio las cuatro existentes.