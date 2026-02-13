Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BorrascaPresa de MontejaqueEsculturas PuertoSan ValentínLimoneroAlquilerInmigrantesCalle polémicaHeridaGasolinera
instagramlinkedin

Infraestructuras

Acceso del Cercanías Málaga: Renfe arregla un año después un de las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto

El arreglo de las escaleras del andén 2, que tampoco funciona, se inició a mediados de enero y se encuentra actualmente en ejecución

Escaleras de la estación Aeropuerto de la línea C-1 del Cercanías de Renfe en Málaga.

Escaleras de la estación Aeropuerto de la línea C-1 del Cercanías de Renfe en Málaga. / RENFE

La Opinión

Málaga

Renfe ha puesto en servicio las escaleras mecánicas del andén 1 de la estación de Aeropuerto de la Línea C-1 del tren de Cercanías del núcleo de Málaga con el objetivo de mejorar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente.

De esta forma se resuelve parte del problema de esta estación del Cercanías, que llevaba más de un año con las dos escaleras mecánicas rotas y obligando a los usuarios a realizar un camino más largo y complejo para acceder al andén o salir de él, con maletas y mochilas a cuestas.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado, en el que señala que la modernización de las escaleras del andén 2 se inició a mediados de enero y se encuentra actualmente en ejecución. Estas obras no están afectando a la prestación del servicio habitual de Cercanías.

Inversión

Renfe señala que esta actuación de modernización de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de Aeropuerto cuenta con una inversión de 770.932,80 euros sin IVA; y está al cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.

Noticias relacionadas y más

Un año de espera

Estas obras no afectarán a la prestación del servicio habitual de Cercanías, aunque en el mejor de los casos concluirán a finales de febrero. Es decir, habrá transcurrido la friolera de un año desde que se averió la primera escalera. La segunda dejó de funcionar en primavera. Y desde el pasado verano, desde julio, están fuera de servicio las cuatro existentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  3. La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
  4. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  5. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  6. Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
  7. Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara
  8. Los embalses en Málaga superan los 445 hectómetros: tiene reservas de agua para tres años

Acceso del Cercanías Málaga: Renfe arregla un año después un de las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto

Acceso del Cercanías Málaga: Renfe arregla un año después un de las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto

¿Cuándo dejará de llover en Málaga? La Aemet anuncia la vuelta del buen tiempo

¿Cuándo dejará de llover en Málaga? La Aemet anuncia la vuelta del buen tiempo

Alcaldes exigen al Gobierno central un plan de estabilización de las playas de Málaga

Alcaldes exigen al Gobierno central un plan de estabilización de las playas de Málaga

Se acabaron las llamadas spam para los malagueños: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Se acabaron las llamadas spam para los malagueños: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Vuelve la normalidad al Cercanías de Málaga tras el caos por la huelga ferroviaria

Vuelve la normalidad al Cercanías de Málaga tras el caos por la huelga ferroviaria

Los máquinas

Los máquinas

El Supremo confirma la pena de 41 años de cárcel para el Melillero por el ataque con ácido a su exnovia en Málaga

El Supremo confirma la pena de 41 años de cárcel para el Melillero por el ataque con ácido a su exnovia en Málaga

La Junta de Andalucía deniega la protección BIC a los árboles del Hospital Civil

La Junta de Andalucía deniega la protección BIC a los árboles del Hospital Civil
Tracking Pixel Contents