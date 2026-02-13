La Generación del 27 ya tiene su gran sede nacional en Málaga: "Se equivoca quien pretenda excluirnos"

El legado de una de las generaciones de poetas más relevantes del siglo XX se promoverá desde la calle Carretería, donde el Palacio de Valdeflores ya se ha rehabilitado y está listo para acoger las actividades que proponen desde las instituciones malagueñas y andaluzas para conmemorar los 100 años de su creación. En sus espacios se darán cita exposiciones, recitales, actuaciones y conferencias que, junto con un centro de investigación, tratarán de impulsar la poesía de los años 20 del siglo pasado a la sociedad y posicionarán a Málaga como epicetro de la cultura poética.

"Aquí nació la Generación de 27, por si alguien no lo sabe todavía", ha recalcado Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, nada más arrancar el acto de inauguración del que fuera el antiguo Instituto de la Mujer de Málaga, ahora un Palacio de Valdeflores modernizado pero que sigue recordando a la esencia costumbrista de aquellos años. En el evento han intervenido también el alcalde, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro; y el responsable de la agencia de diseño Narita Estudio, Javier Suárez, que se ha encargado de construir la identidad de marca del centro.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la entrada del Palacio de Valdeflores ya rehabilitado / Álex Zea / LMA

Frente a la exclusión, una sede pionera

El descontento de la ciudad con la "exclusión" de Málaga de los actos conmemorativos del centenario que proponen desde el Gobierno nacional sigue siendo notorio en los discursos. "Aquí estaba el trampolín hacia la gloria literaria", ha insistido Salado, quien tampoco ha podido evitar recordar a Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, que pusieron en marcha la revista Litoral en 1926, aquel espacio de libre expresión por el que pasaron escritos de otros muchos poetas andaluces como Lorca, Cernuda o Alberti, y que nació un año antes de aquella reunión en diciembre de 2027 por el tercer centenario del nacimiento de Luis de Góngora que daría nombre a la generación a la que pertenecieron.

"La decisión no puede ser más acertada y oportuna", ha destacado Patricia Navarro. "Cada vez que damos un paso en la promoción de la cultura estamos dando cabida a la libertad", ha añadido tras recordar a "otras instituciones" que se sumen a construir "una Málaga mejor".

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, recorre las instalaciones del palacio / Álex Zea / LMA

Salado ha instado al Gobierno a hacer de Costa del Sol una de las sedes principales del centenario: "Propongo al ministro de Cultura que mire hacia Málaga y le dé protagonismo en esta fiesta". Aún así, explica, están "caminando hacia el 27 antes que cualquier otra provincia". De esta manera, a lo largo de 2026 se darán eventos que calentarán los motores de un 2027 que será celebrado por todo lo alto desde el universo de la poesía.

Por su parte, De la Torre se ha sumado a la alegría colectiva por el nuevo edificio que será sede nacional de la Generación del 27 y está convencido de que Málaga conseguirá ese "push" que hará que esos poetas sean aún más conocidos en Málaga, en España y en el mundo.