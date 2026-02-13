Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Atropello en Málaga: herida una pareja de personas mayores en la calle Blas de Lezo

Un hombre de 70 años y una mujer de 66 han sido trasladados al Hospital Regional de Málaga tras ser atropellados en la calle Blas de Lezo

Fachada del Hospital Regional de Málaga

Fachada del Hospital Regional de Málaga / L. O.

La Opinión

Málaga

Un hombre y una mujer han resultado en la mañana de este viernes heridos y han sido evacuados al hospital tras ser atropellados en Málaga capital.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado de que se había producido un atropello a dos personas mayores, en la calle Blas de Lezo, en la puerta del hospital, según el alertante.

De inmediato, el 112 ha dado aviso a efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han evacuado a un hombre de 70 años y una mujer de 66 al Hospital Regional de Málaga. El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.

