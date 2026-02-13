La última huelga de médicos tuvo un impacto de 38 millones de euros en la sanidad pública andaluza

Comienza la cuenta atrás para una nueva huelga de médicos en todo el país. Los facultativos de Málaga volverán a parar del lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero para mostrar su rechazo a la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reclamar uno propio.

Se trata de la cuarta huelga que lleva a cabo el colectivo médico en menos de un año por este motivo. La última tuvo lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre y, según ha informado hoy el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tuvo un impacto económico estimado de casi 38 millones de euros en el sistema sanitario público andaluz.

El consejero ha mostrado la “lógica preocupación del Gobierno andaluz ante una nueva huelga de médicos convocada para el próximo lunes y que se prolongará hasta el viernes”. Durante cinco días seguidos los médicos volverán a colgar sus batas lo que provocará, nuevamente, la cancelación de miles de de consultas, pruebas y operaciones.

Impacto de la última huelga

En este sentido, Sanz ha recordado que las últimas cuatro jornadas de huelga de diciembre supusieron la suspensión 212.471 consultas de Atención Primaria, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias.

En concreto, según ha cifrado el Servicio Andaluz de Salud, supuso un impacto económico estimado de 11,47 millones de euros en Atención Primaria y 26,27 millones de euros en el ámbito hospitalario

Los médicos de Málaga salen de nuevo a la calle en su tercer día de huelga / A.T.

Huelga hasta junio

En esta ocasión, la huelga está prevista que se repita todos los meses hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. “Una vez más, pagarán los andaluces”, ha lamentado el consejero, que ha asegurado que estas jornadas de paro constituyen “un problema muy grave que daña al sistema sanitario público andaluz”.

Durante una comparecencia en Sevilla, el consejero de Sanidad ha trasladado este viernes su apoyo y comprensión a los médicos ante “la dejación de responsabilidades y la falta de talante que demuestra el Ministerio”.

Negociación

“Está claro que a la ministra Mónica García, en una gran irresponsabilidad, le da exactamente igual”, ha señalado Sanz, que ha insistido en que “somos las comunidades, los andaluces, los que estamos pagando su incapacidad para dialogar”.

Por ello, ha exigido a la ministra que “abra un periodo de diálogo sincero y comprometido para lograr un acuerdo”. Asimismo, ha destacado que “Andalucía ha exigido y seguirá haciéndolo un debate y una negociación que no deje fuera a los médicos, ni a las comunidades autónomas ni a otros ministerios de su propio Gobierno”. Por último, Sanz ha asegurado que “no se entiende una negociación de un documento sin memoria jurídica, memoria técnica ni memoria económica”.