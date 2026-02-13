Cultura
La Junta de Andalucía deniega la protección BIC a los árboles del Hospital Civil
La Consejería de Cultura justifica la decisión en que ni las especies ni el terreno ni el hospital «ostentan un interés patrimonial tan significativo»
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha rechazado la petición de miembros de la plataforma ciudadana ‘Los 700 del Civil’, de declarar Bien de Interés Cultural la arboleda y la fauna de los terrenos del Hospital Civil, para impedir su tala o traslado con las obras del tercer hospital; para las que pedían por ello la paralización.
En la respuesta enviada por el delegado de Cultura, Carlos García Giménez, informa de que, según los servicios técnicos de la delegación, las especies botánicas y la fauna de esta parcela «no son susceptibles de protección cultural específica, ni encajan en ninguna de las modalidades previstas por la Ley para su inscripción como Bien de Interés Cultural».
A este respecto, Carlos García Giménez aclara que este tipo de bienes naturales «solo podrían tener la protección cultural en supuestos muy excepcionales que no se aprecian en el presente caso (por ejemplo, Jardines Históricos)».
También remarca que «ni los elementos vivos que se indican, ni el espacio de terreno que los alberga, ni el inmueble conocido como Hospital Civil ostentan un interés patrimonial tan significativo y relevante como para otorgarle una protección singular», lo que conllevaría su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés General (BIC) o Bien de Catalogación General (BCG). Tampoco entrarían, a juicio de Cultura, en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
Por todo ello, la Delegación de Cultura también remarca que no atenderá la petición de paralización de las obras del Hospital Virgen de la Esperanza, el tercer hospital de Málaga.
Recurso de alzada
En declaraciones a La Opinión, el abogado malagueño Adrián Peña, que ha sido asesor de los vecinos de la Vega de Mestanza, explicó que la plataforma ciudadana ha presentado un recurso de alzada contra la decisión.
«A mi parecer, es una resolución que no colma las exigencias constitucionales de motivación, al ser una manifiesta arbitrariedad», argumentó, al tiempo que indicó que se trata de una resolución «sumamente escueta, sin haber hecho ningún tipo de estudio ni valoración».
Primera piedra
El pasado 2 de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, colocó la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza, que cuenta con una inversión global de mil millones de euros. Moreno subrayó que «no es fruto de un capricho», sino «una necesidad» que marcará «un antes y un después en la sanidad pública andaluza y española».
Durante el acto, hubo protestas de miembros de la plataforma ciudadana. Las obras incluyen la plantación de 15.000 árboles así como el trasplantado de los ejemplares del Civil de mayor valor.
