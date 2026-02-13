Las lluvias intensas y la suspensión de la Alta Velocidad lastran el consumo en Málaga y Andalucía, según el BBVA

La prolongación de la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía y el episodio de climatología adversa con lluvias intensas e inundaciones en la primera semana de febrero han lastrado el consumo en las provincias andaluzas afectadas (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla), según un informe del BBVA publicado este viernes.

"Los datos de compras con tarjeta reflejan un deterioro acusado del gasto presencial, con caídas interanuales tanto en el consumo nacional como en el extranjero y un ensanchamiento significativo de los diferenciales negativos de crecimiento respecto al resto de España. El ajuste fue particularmente intenso en los flujos interprovinciales —especialmente entre Madrid y las zonas afectadas— y se extendió de forma generalizada a la mayoría de sectores", explica la entidad.

Según los datos de compras con tarjeta tanto de clientes de BBVA como de otras entidades españolas en terminales punto de venta (TPV) de BBVA, el gasto presencial realizado en estas provincias mostró un "fuerte ajuste" entre el 1 y el 7 de febrero y, en particular, el consumo con tarjetas nacionales cayó un 6,2 en términos interanuales.

"Debilidad del gasto"

"A la debilidad del gasto ya observada en los días previos en las provincias afectadas (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla) por la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se añadió el efecto negativo de la climatología adversa, de las lluvias intensas y de las inundaciones en los mismos territorios", apunta.

Además, el diferencial de crecimiento con respecto al resto de España llegó a situarse en -12,7 puntos porcentuales frente a -4,1 puntos en la semana previa.

Asimismo, se adelantó el gasto al día anterior a las inundaciones, probablemente respondiendo a los avisos de alerta con el acopio de bienes de primera necesidad y alimentos, según el informe de la entidad.

El turismo nacional "se está resintiendo"

El banco señala que el turismo nacional "también se está resintiendo". Así, el gasto realizado en las provincias afectadas por clientes de BBVA residentes en otra provincia diferente a la de destino fue el más afectado con una caída del 23,8% interanual, frente al -6,5 % interanual en la semana del 25 al 31 de enero.

Se produce un diferencial negativo de crecimiento con el resto del país de -22,5 puntos porcentuales con respecto a -7,3 en el periodo previo al analizado.

Las compras de los clientes de BBVA residentes en las zonas afectadas y realizadas fuera de su provincia de residencia también mostraron una evolución negativa del 12,5 % interanual (-3,4 % en la semana anterior) y la diferencia de crecimiento con las realizadas por residentes en el resto de provincias se amplió hasta -10,4 puntos.

Flujos con Madrid afectados

Según el BBVA, los flujos bilaterales de gasto entre Madrid y las provincias afectadas en ambas direcciones continúan afectados "de forma diferencial" por el corte de línea ferroviaria tras el accidente en Adamuz (Córdoba), a lo que se suma el efecto de la climatología.

Así, el consumo de clientes de BBVA residentes en Madrid realizado en las provincias afectadas cayó un 27,2 % interanual en la semana del 1 al 7 de febrero, con un diferencial de 25,1 puntos con el gasto efectuado por los madrileños en el resto de España que sólo habría caído un 2,1 %.