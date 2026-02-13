Gastronomía
La Mafia abre un nuevo restaurante en Málaga
Se trata del octavo local de la cadena zaragozana en la provincia y el cuarto en la capital
La Mafia se sienta a la mesa continúa su expansión Málaga, con la apertura de un nuevo restaurante en el Centro Comercial Vialia Málaga, ubicado en la Estación María Zambrano. Con esta nueva inauguración, la cadena de restauración suma su octavo establecimiento en la provincia de Málaga y su cuarto en la capital.
El nuevo restaurante está situado en la planta alta en el Vialia tiene capacidad para 148 comensales, distribuidos entre una amplia zona interior con 108 plazas y una terraza exterior para 40 personas. Este espacio está diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica versátil, ideal tanto para comidas familiares como cenas románticas o entre amigos.
Menú de cocina italiana contemporánea en La Mafia
En este nuevo restaurante, La Mafia se sienta a la mesa ofrece una propuesta gastronómica que fusiona lo mejor de la cocina tradicional italiana con un toque moderno y creativo.
Entre los platos más populares de su menú destacan los Capricci di cochinillo, el Gratinato di lumaconi con crema de marisco, el Pergamino di porchetta y diversas versiones innovadoras de la clásica carbonara, como la carbonara trufada, los Bocconcini di carbonara y el Rigatone ’nduja carbonara. Además, sus famosos postres, como el Profiterol XL de mascarpone con Nutella y el Il Segreto Bianco, siguen siendo un éxito entre los clientes.
