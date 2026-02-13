Málaga arranca 2026 con cerca de 120.000 trabajadores extranjeros tras una subida interanual de casi el 11%

La provincia de Málaga sigue firmando niveles máximos históricos de empleo extranjero en el arranque de 2026 con los sectores de la hostelería, el comercio y la construcción como grandes pilares de actividad. Los datos de afiliación foránea del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicados este viernes, reflejan que la provincia cuenta con 119.641 afiliados extranjeros a cierre de enero, lo que supone un incremento de más de 11.650 personas respecto al mismo mes del año anterior. La mano de obra extranjera sigue ratificando la pujanza que vive el mercado laboral malagueño.

La afiliación extranjera representa el 16,4%-es decir, la sexta parte, del empleo total de Málaga (ahora mismo hay casi 739.000 cotizantes en la Seguridad Social).

El récord absoluto de empleo foráneo en la provincia se registró el pasado verano (hubo un pico de 124.300 en agosto), cuando el mercado laboral está en su momento más alto por la temporada alta turística. El hecho de que 2026 haya arrancado enero con crecimientos inernuales permite presagiar que el presente ejercicio puede volver a marcar un nuevo techo histórico con el paso de los meses.

¿En qué sectores hay más extranjeros?

Los extranjeros trabajan en Málaga principalmente en los sectores de la hostelería (casi 27.000), el comercio (16.860), la construcción (14.200) y el segmento administrativo (10.700). También aparecen ya en los primeros puestos dos segmentos muy relacionados con la floreciente Málaga tecnológica: el sector de información y comunicación (unos 7.000), actividades científicas y técnicas (6.900).

Cabe destacar también el alto número de personas foráneas que trabajan en el segmento de transporte y almacenamiento (5.100), por el gran momento de la logística, o en actividades inmobiliarias (4.500), en consonancia con el auge que vive el mercado de la vivienda.

En relación a hace diez años, el número de extranjeros que trabajan en la hostelería ha crecido casi un 100%, un 275% en la construcción y un 55% en el comercio.

Un trabajador de la construcción en Málaga. / Alex Zea

Del conjunto de trabajadores extranjeros en Málaga, casi dos terceras partes (78.400) proceden de países de fuera de la Unión Europea y el otro tercio (41.200) eran de países comunitarios. Un 54,4% son hombres (65.092) y un 45,6%, mujeres (54.549).

Por regímenes, la mayor parte de los extranjeros se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social, con más de 83.00, que incluye también el Sistema Especial Agrario, con 2.510 ocupados y el Sistema Especial de Hogar, con 5.092 personas. Por su parte, el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) lo conforman 36.398 afiliados y el Régimen Especial del Mar otros 165

El sindicato CCOO de Málaga ha destacado en varias ocasiones la aportación de la población extranjera a la economía malagueña, pero lamentando que en muchas ocasiones puestos de menor remuneración en la escala salarial y con contratos más precarizados, principalmente en sus segmentos extracomunitarios.

Peso del empleo extranjero en el PIB de Málaga

Según un informe de este sindicato publicado el pasado diciembre con motivo del Día Internacional del Migrante, a contribución del empleo foráneo en el PIB de la provincia se situaría unos 8.000 millones de euros (el global ronda los 45.000 millones).

Málaga se sitúa por encima de la media estatal, donde las personas extranjeras representan un 14% del total de afiliación (algo más de tres millones de trabajadores a enero de este año).

Por nacionalidades, los cinco países que más trabajadores tienen en Málaga son Marruecos (12.395), Italia (11.086), Reino Unido (9.663), Ucrania (7.339) y Colombia (6.588). Le siguen Argentina (5.655), Venezuela (5.555), China (4.463), Paraguay (4.213), Alemania (3.269), Países Bajos (3.069) y Francia (3.013).

"Precariedad generalizada"

El informe del sindicato señala no obstante, que esta "centralidad económica" del empleo extranjero convive en muchas ocasiones, con una situación de "precariedad generalizada" que aqueja ante todo al perfil de trabajadores de fuera de la UE, con una "alta concentración" de estas personas en sectores de bajos salarios como la hostelería, el comercio, la agricultura, los cuidados, el empleo del hogar y los servicios personales.

"Su contribución no es invisible: es esencial. Pero esa necesidad estructural convive con desigualdades profundas: trabajo estacional, contratos precarios, jornadas inseguras, salarios bajos, vulnerabilidad frente al desempleo y la exclusión social", comentaba entonces el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, y la secretaria de Políticas sociales, Trinidad Salcedo.