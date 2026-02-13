Málaga registra una quincena de incidencias por el temporal y obliga a cerrar el campo de fútbol de Carlinda

Una quincena de incidencias han sido atendidas en Málaga por las fuertes rachas de viento durante las últimas horas por el paso de la borrasca Oriana. La mayoría de ellas están relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en fachadas o carteles en peligro de desprendimiento.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Bomberos, Policía Local y el Servicio de Parques y Jardines, ha atendido estas incidencias y confirman que no se han registrado daños personales.

Cierre del campo de fútbol de Carlinda

La incidencia más destacada ha tenido lugar en el campo municipal de fútbol de Carlinda, donde ha cedido parte de su muro perimetral. Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ha cerrado temporalmente la instalación deportiva, situada en calle Galeno (distrito Bailén- Miraflores) y se han suspendido las actividades previstas para los próximos días en el campo de fútbol.

El lunes, personal municipal valorará los daños para proceder a su arreglo. También como medida preventiva, el parque infantil de la calle Galeno permanecerá cerrado hasta que se reponga esta infraestructura.

También destacan dos avisos por la caída de dos árboles sobre unos muros en el Camino Viejo de Vélez (distrito Este) y la calle Martín de la Plaza (Bailén-Miraflores), así como la retirada de ejemplares en peligro de caída en la calle Aruba (distrito Puerto de la Torre).

Cierres preventivos

Como medida preventiva, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro han cerrado al público hoy viernes, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, han permanecido cerrados toda la jornada.

Esta clausura temporal ha afectado a los siguientes espacios verdes: en el distrito Centro, los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez ‘Pipi’; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.