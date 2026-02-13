El malagueño Eduardo Ruiz toma posesión como presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Malilla, Eduardo Ruiz, es ya el nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. El acto de toma de posesión se ha realizado es un pleno institucional celebrado en el Ayuntamiento de Antequera.

En su primera decisión al frente de la institución, Ruiz ha anunciado la activación "inmediata" del Servicio de Orientación Jurídico Laboral al servicio de empresas, autónomos y trabajadores afectados por las adversidades climáticas y el "colapso ferroviario" que están impactando en la actividad económica y en la movilidad en distintos puntos de la comunidad.

El Servicio de Orientación Sociolaboral fue implantado durante la crisis económica de 2009 y, desde entonces, se ha consolidado como recurso ciudadano, plenamente operativo en las ocho provincias, a través de los respectivos colegios oficiales.

"Nuestro colectivo, identificado por la Justicia Social, la solidaridad y una alta capacidad técnica, está para ayudar a Andalucía en momentos difíciles. Llevamos más de 16 años demostrando nuestro compromiso desde la creación de la Oficina de Orientación Sociolaboral gratuita, y hoy reafirmamos ese compromiso ante quienes más lo necesitan", ha comentado.

Restricciones económicas por los temporales y la limitación ferroviaria

La red de Servicios de Orientación Sociolaboral se pone así a disposición de toda la ciudadanía andaluza ante las "importantes incidencias derivadas de las restricciones en la actividad económica en numerosos municipios", ha explicado el Consejo.

"Los cierres forzados, daños materiales, interrupciones operativas y limitaciones de movilidad están afectando de forma directa a empresas, autónomos y trabajadores de todo el territorio andaluz. En este contexto, los graduados sociales refuerzan su compromiso ofreciendo orientación jurídica y sociolaboral gratuita, destinada a identificar soluciones legales que permitan mitigar la pérdida de ingresos, afrontar la paralización temporal de la actividad y conocer las ayudas que vayan aprobando las distintas administraciones", ha explicado.

Una imagen de la toma de posesión de Eduardo Ruiz como presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales. / L. O.

Los graduados sociales recuerdan que el ordenamiento laboral vigente contempla "medidas excepcionales" diseñadas para situaciones en las que resulta imposible mantener de forma temporal la actividad económica.

"Estas herramientas legales buscan proteger los ingresos de los trabajadores y garantizar la continuidad de empresas y autónomos. Los graduados sociales, como especialistas en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y gestión laboral se sitúan al frente de este asesoramiento técnico en un momento especialmente crítico", ha señalado Eduardo Ruiz.

Más de 9.000 colegiados en Andalucía

Con la toma de posesión de Eduardo Ruiz como presidente, el Consejo Andaluz quiere abirir una nueva etapa institucional marcada por la continuidad en la defensa de la justicia social, el fortalecimiento del papel del graduado social como interlocutor cualificado ante las administraciones y el compromiso activo con la sociedad andaluza.

El Consejo Andaluz integra a los ocho colegios oficiales de Graduados Sociales de Andalucía, Ceuta, y Melilla— y representa a más de 9.000 profesionales que desarrollan su labor en ámbitos clave como la representación técnica ante los Juzgados de lo Social, la mediación laboral, la gestión de recursos humanos y el asesoramiento a empresas, autónomos y ciudadanía.