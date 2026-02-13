El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval (COAC, por sus siglas) de este año lo ha ganado, en la modalidad de murgas, la murga de los malagüitas, que este año encarnaban a Los Máquinas, camareros del mítico chiringuito malagueño El Tintero. Todo malagueño tiene recuerdos o referencias de este legendario establecimiento y del particular método de venta de sus platos, que se iban ofreciendo a pleno pulmón entre los comensales al tiempo que aparecía el cobrador al grito de «que yo cobro». Donde la pillería malagueña brillaba entre algunos clientes que escondían platos vacíos en la arena para pagar menos consumiciones. Y creo que el nombre de esta murga está muy bien traído porque nuestra ciudad ha sido y es cuna de grandes profesionales de la hostelería, grandes camareros que han sido los mejores embajadores de esta tierra, regalando sonrisas a los visitantes y haciéndolos partícipes de nuestra idiosincrasia. Son el primer contacto con el turista y a quienes habremos de agradecer, en una importante medida, que tanta gente de tantos lugares se haya enamorado de nosotros. Por eso me llevan los demonios cuando leo u oigo por ahí quejas sobre la escasez de buenos profesionales en la hostelería. Quejas que vienen, precisamente, de quienes han explotado el descomunal trabajo de esos magníficos profesionales y quienes pretenden, que además de ser unos máquinas, lo sean casi gratuitamente, cobrando en negro o cotizando la mitad del tiempo que trabajan. Que nuestros camareros se arman con sonrisas y chascarrillos para defender una ciudad que los obliga a pagar un alquiler estratosférico o les impide comprarse una vivienda. No faltan camareros, señor. Sobran explotadores.