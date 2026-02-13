Málaga de un vistazo
Los máquinas
El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval (COAC, por sus siglas) de este año lo ha ganado, en la modalidad de murgas, la murga de los malagüitas, que este año encarnaban a Los Máquinas, camareros del mítico chiringuito malagueño El Tintero. Todo malagueño tiene recuerdos o referencias de este legendario establecimiento y del particular método de venta de sus platos, que se iban ofreciendo a pleno pulmón entre los comensales al tiempo que aparecía el cobrador al grito de «que yo cobro». Donde la pillería malagueña brillaba entre algunos clientes que escondían platos vacíos en la arena para pagar menos consumiciones. Y creo que el nombre de esta murga está muy bien traído porque nuestra ciudad ha sido y es cuna de grandes profesionales de la hostelería, grandes camareros que han sido los mejores embajadores de esta tierra, regalando sonrisas a los visitantes y haciéndolos partícipes de nuestra idiosincrasia. Son el primer contacto con el turista y a quienes habremos de agradecer, en una importante medida, que tanta gente de tantos lugares se haya enamorado de nosotros. Por eso me llevan los demonios cuando leo u oigo por ahí quejas sobre la escasez de buenos profesionales en la hostelería. Quejas que vienen, precisamente, de quienes han explotado el descomunal trabajo de esos magníficos profesionales y quienes pretenden, que además de ser unos máquinas, lo sean casi gratuitamente, cobrando en negro o cotizando la mitad del tiempo que trabajan. Que nuestros camareros se arman con sonrisas y chascarrillos para defender una ciudad que los obliga a pagar un alquiler estratosférico o les impide comprarse una vivienda. No faltan camareros, señor. Sobran explotadores.
- Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
- La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad