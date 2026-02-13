Mercado de Bailén: 3,1 millones de euros para modernizar el corazón comercial de la Trinidad

El Mercado de Bailén se ha convertido en un ejemplo de cómo la modernización y la sostenibilidad pueden ir de la mano para ofrecer un espacio accesible y de calidad a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Málaga ha culminado las obras de renovación intergral del considerado corazón comercial del barrio de la Trinidad, que tras una inversión de 3,1 millones de euros, han transformado por completo el recinto con una nueva organización interior, accesibilidad mejorada y nuevos espacios multiusos. De este modo, el mercado se consolida como un punto clave de la vida social y económica de su entorno.

Las obras han supuesto un cambio radical en el diseño y la funcionalidad del mercado, tanto en su interior como en sus fachadas. La distribución de los puestos ha sido completamente reorganizada para lograr una imagen más homogénea y ordenada, mejorando la circulación interior y aumentando la ventilación natural. Estos cambios no solo mejoran la comodidad de los usuarios, sino que también optimizan el espacio, permitiendo que el mercado sea más accesible y eficiente desde el punto de vista energético.

Uno de los aspectos más destacados de la remodelación es la creación de dos nuevos espacios multiusos, destinados a actividades comerciales, sociales y vecinales. Estos nuevos espacios, dotados de cubiertas acústicas fabricadas en un 75% con material reciclado, están diseñados para fomentar la interacción entre los vecinos y promover el uso del mercado como lugar de encuentro comunitario.

Fachadas renovadas y mayor accesibilidad

El cambio también es visible desde el exterior: la fachada principal ha sido completamente renovada, con grandes ventanales que permiten una mayor entrada de luz natural, creando una conexión visual entre el mercado y el entorno urbano. Además, la fachada de la calle Natalia se ha modernizado, otorgando una imagen más actual y atractiva.

En cuanto a la accesibilidad, se ha mejorado la rampa exterior de acceso, situándola en el interior del mercado para maximizar el uso del espacio público. También se han reformado los aseos para cumplir con las normativas de accesibilidad y mejorar la comodidad de los usuarios.

Un mercado en transformación

La reforma de este mercado, cuya construcción abarca 4.600 metros cuadrados, incluye la creación de nuevos pasillos y la disposición en esquina de muchos de los puestos. Esta reorganización no solo facilita la circulación, sino que también abre el camino para nuevas oportunidades de comercio y restauración, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga.

La integración de espacios de relación social permite que el mercado no solo sea un lugar de compra, sino un espacio de "esparcimiento y participación vecinal".

El mercado renovado se convierte en un motor económico del barrio y en un lugar de referencia para quienes buscan productos frescos y de calidad, al tiempo que fortalece el tejido social del distrito. Además, con un enfoque en la sostenibilidad, las reformas incluyen materiales adaptados a los requisitos energéticos actuales, lo que garantiza la eficiencia térmica y una mayor durabilidad del edificio.

Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la modernización de los mercados municipales, impulsando su papel como ejes comerciales y centros de actividad social en los barrios de Málaga.

Mejor accesibilidad

En cuanto a accesibilidad, se ha procedido a la rehabilitación de los aseos existentes, los cuales ahora cumplen completamente con la normativa vigente. Además, se ha sustituido la rampa exterior ubicada en la plaza de Bailén por una nueva rampa interior, lo que mejora significativamente tanto la accesibilidad universal del edificio como la ocupación del espacio público.

Por otro lado, la reforma ha puesto un especial énfasis en la mejora de las instalaciones generales del mercado, el refuerzo y protección de los elementos estructurales, y el uso de materiales y soluciones constructivas adaptados a los actuales requisitos de sostenibilidad y eficiencia energética. Estas mejoras no solo contribuyen a ampliar la vida útil del edificio, sino que también favorecen un mejor confort térmico y ambiental, beneficiando tanto a los comerciantes como a los usuarios.

Una apuesta por el futuro de los mercados municipales

Este proyecto es parte de la estrategia de revitalización urbana de la ciudad, que busca no solo mejorar los equipamientos públicos, sino también consolidar el mercado como un espacio donde la comunidad se siente representada y parte activa de su desarrollo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este viernes las mejoras realizadas en el mercado de Bailén, una intervención, promovida desde el área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Consistorio.