El Palacio de Ferias, imparable: 283.000 asistentes y un impacto económico de 265 millones de euros

El Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) continúa marcando la diferencia con su variada oferta de eventos, fortaleciendo el posicionamiento de Málaga como un punto de encuentro global para la innovación y el desarrollo tecnológico. Gestionado por el Ayuntamiento de Málaga, ha cerrado el ejercicio de 2025 con resultados sobresalientes que consolidan su liderazgo como uno de los principales centros congresuales y feriales de España y Europa. Con un total de 147 eventos celebrados y más de 283.000 asistentes, el recinto malagueño ha alcanzado un nivel de actividad sin precedentes, lo que ha generado un impacto económico superior a los 265 millones de euros, un incremento del 37% respecto al año anterior. Esta cifra reafirma el papel clave de FYCMA en la economía de la ciudad y en su posicionamiento a nivel global.

Así lo ha informado este viernes la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Consistorio malagueño y edil responsable de FYCMA, Alicia Izquierdo, quien ha manifestado también que este crecimiento ha estado impulsado por grandes convocatorias que han ampliado audiencias y han reforzado la proyección de Málaga.

El año 2025 ha sido un período de crecimiento exponencial para FYCMA, que ha incrementado el número de asistentes en un 70% respecto al 2024. El recinto ha acogido desde ferias, congresos, convenciones, jornadas hasta conciertos y eventos de diverso formato, adaptándose a las nuevas demandas del mercado global. Las 147 citas celebradas han convertido a FYCMA en un referente para organizadores de eventos, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, ha sido fundamental el aumento de la internacionalización de los eventos, que ahora representan cerca del 25% de la programación, consolidando la proyección internacional de la ciudad.

Un impacto económico de 265 millones de euros

El impacto económico generado por la actividad de FYCMA no solo ha sido cuantificable en términos de asistentes, sino también en el gasto directo e indirecto asociado a los eventos. Según los criterios establecidos por la AFE (Asociación de Ferias Españolas), el impacto económico total ha superado los 265 millones de euros. Esta cifra abarca diversos aspectos: desde el gasto medio diario de los asistentes hasta los costos de planificación y producción de los eventos, sin contar el impacto indirecto derivado de la contratación de proveedores locales y el efecto multiplicador de la actividad sobre la economía local.

El aumento de la facturación también ha sido significativo, con un 20% de crecimiento, alcanzando los 16,4 millones de euros. Este crecimiento se debe principalmente a la mejora de la programación y la profesionalización de los eventos, lo que ha permitido atraer a un mayor número de empresas y expositores.

La edil Alicia Izquierdo durante la presentación del balance de FYCMA durante el 2025. / Ayuntamiento de Málaga

Consolidación de Málaga como capital internacional de la innovación y la tecnología

El crecimiento experimentado por FYCMA en 2025 ha estado marcado por un fuerte enfoque hacia la especialización en áreas clave como la innovación tecnológica, telecomunicaciones y la fotónica. A lo largo del año, el calendario de FYCMA ha destacado por la organización de eventos científicos y tecnológicos de alto nivel, como Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, y Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Estos eventos han reforzado el papel de Málaga como un epicentro global de la innovación, alineándose con la estrategia de la ciudad para consolidarse como un centro de desarrollo tecnológico avanzado.

Los encuentros científicos y tecnológicos aumentaron un 20% en 2025, representando más de la mitad de la programación de FYCMA. Este impulso hacia el sector tecnológico ha sido una pieza clave en el éxito del recinto, que se ha convertido en una plataforma clave para la internacionalización y la transferencia de conocimiento.

FYCMA apunta a nuevas citas internacionales en 2026

De cara a 2026, FYCMA continúa con su objetivo de internacionalizar su actividad y convertirse en un referente global de tecnología avanzada y congresos internacionales. El año 2026 arrancará con importantes citas como el EuCNC & 6G Summit 2026, el ECOC 2026 (European Conference on Optical Communications) y el Global Photonics Economic Forum 2026, eventos de gran envergadura que reunirán a expertos internacionales en telecomunicaciones y fotónica. Estas citas no solo incrementarán la proyección global de Málaga, sino que también atraerán a profesionales, empresas y talento de todo el mundo, consolidando a la ciudad como un epicentro del debate sobre tecnologías disruptivas y transformadoras.

Asimismo, FYCMA albergará una gran cantidad de eventos en diversos sectores, desde la movilidad con el Mobility Expo World Congress hasta el congreso de neurología pediátrica, pasando por una nueva edición del Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética y el Congreso Nacional de Ciberseguridad de Andalucía. La diversidad de la programación en 2026 demuestra la versatilidad y el compromiso de FYCMA para adaptarse a las demandas de un mercado global cada vez más especializado.

Un impulso para la economía local

El impacto de FYCMA va más allá de lo económico. Los empleos generados, la atracción de inversiones y la promoción internacional de Málaga son otros de los beneficios que deja la actividad del Palacio de Ferias y Congresos en la ciudad. La colaboración con empresas locales y la promoción de proveedores malagueños han sido fundamentales para dinamizar la economía del territorio, lo que refuerza el compromiso de FYCMA con el desarrollo económico y la sostenibilidad.