El PSOE pide revisar todo el modelo urbanístico de Málaga Este

El grupo municipal socialista presentará en la Comisión de Urbanismo de este próximo lunes 16 una moción en la que reclamará al equipo de gobierno una "revisión integral del modelo de intervención urbanística en el Distrito Este".

Los socialistas piden esta medida a la vista de las actuaciones previstas en Pinares de San Antón, donde se contemplan 285 chalés de lujo sin conexión directa con la vecina A7; la propuesta de derribo del antiguo cine Lope de Vega y luego discoteca Bobby Logan, en Pedregalejo, para levantar un hotel; y las actuales obras de 22 apartamentos turísticos en la Torre de San Telmo.

En concreto la moción insta al Ayuntamiento, como primer punto, a esa revisión, con especial atención a esas tres actuaciones; con una evaluación de los impactos en materia de "movilidad, medio ambiente, dotaciones y cohesión social".

El segundo punto reclama la suspensión cautelar de la tramitación urbanística en el sector SUP-LE.8 'El Lagarillo', hasta que se revise la movilidad y se garanticen "soluciones viarias viables, financiadas y ejecutables".

Una vecina de Pinares de San Antón señala dónde irán los chalés previstos del Lagarillo. / A.V.

El tercer punto de la moción pide a la Gerencia Municipal de Urbanismo que reconsidere el posible cambio de uso de la discoteca Bobby Logan, y en su lugar preserve "los objetivos dotacionales y de interés públicos previstos en el PGOU".

El cuarto punto insta al Ayuntamiento a revisar las obras del entorno de la Torre de San Telmo y sus diferentes impactos, con la participación de "de los vecinos y colectivos afectados".

Por último, el grupo municipal socialista insta al Ayuntamiento a "reforzar los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de transformación urbanística".

Gema Delgado, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, mostró la oposición vecinal al posible derribo de la discoteca Bobby Logan. / A.V.

"Indefensión y abandono" de los vecinos

En rueda de prensa, el portavoz del grupo, Daniel Pérez, hizo hincapié en que los vecinos "sienten la indefensión y sobre todo, el abandono por parte del Ayuntamiento, que vienen a reclamar ser tenidos en cuenta, a la hora de las actuaciones urbanísticas que se vayan a hacer en el distrito".

Daniel Pérez llamó la atencíon sobre la "presión urbanística" y la "saturación" turística de Málaga Este y cómo, para sortear la prohibición de más viviendas de uso turístico, se están autorizando "edificios íntegros destinados a uso turístico".

También intervino el concejal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, que destacó que en Málaga Este se están llevando a cabo desarrollos urbanísticos que no valoran "el impacto que tienen, ni mucho menos están pensando en el interés general".

Por parte de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo habló su presidenta, Gema Delgado, quien señaló que hay "indignación" entre los vecinos, por el posible derribo del Bobby Logan.

La presidenta abogó por su conservación para "un uso público y sociocultural, porque ya Málaga está muy cargada de viviendas turísticas y en concreto Pedregalejo". Además, lamentó que los acuerdos de los vecinos con el Ayuntamiento sean "papel mojado".

Las obras de los apartamentos turísticos tienen lugar en la calle Torre de San Telmo. / A.V.

Además, intervino en representación de los vecinos de la Torre de San Telmo Paqui Ramis, quien lamentó que las obras de 22 apartamentos turísticos han acabado con todos los árboles de la zona, además del "gran bocado que las obras le han pegado al monte". El resultado, lamentó, "es una multa de 6.000 euros", por las talas ilegales. "¿Eso qué es?", se preguntó.

Por último, intervino Flavia Stecchini, vecina de calle Vicente Espinel y calle Jarama, quien denunció la aparición de grietas en las casas, y criticó el proyecto de "ocho casas de millonarios que van a construir ahí; las grietas ya están y no han empezado a construir". También explicó que les afectan las próximas obras de unos apartamentos turísticos, en un torno de calles muy estrechas.