GASTRONOMÍA
El restaurante de Málaga 'oculto' a dos pasos de una lonja que tiene el pescado más fresco y la mejor fritura: con su propio Solete Repsol
Este negocio familiar cuenta con 86 años de trayectoria sirviendo los mejores productos del mar junto al puerto
Una de las mejores frituras de Málaga y el pescado más fresco de la provincia se encuentra en un discreto restaurante familiar con 86 años de historia que está 'oculto' junto a una lonja.
Este restaurante que se localiza en pleno puerto pesquero de Estepona, y a menos de 200 metros de la lonja de Estepona, es 'La Escollera', una marisquería malagueña cuya calidad le ha valido para recibir un Solete de la Guía Repsol.
Los inicios del restaurante de Málaga 'oculto' junto a la lonja de Estepona
Fue en 1940 cuando abrió por primera vez este restaurante familiar. Pero, echando la vista atrás, su estética e instalaciones poco tenían que ver con las actuales.
Y es que sus fundadores, los abuelos de los actuales dueños, construyeron una pequeña taberna marinera de madera en la que ni siquiera había cocina.
Por ello, la abuela de los actuales dueños preparaba las tapas que servían a sus vecinos, visitantes y trabajadores de la lonja y toda la zona en la cocina de su propia casa, tras lo que la trasladaba y servía en la taberna.
Una joya gastronómica que mantiene su producto fresco y de calidad
En la actualidad, casi un siglo después, el negocio ha ido pasando de padres a hijos hasta acabar convirtiéndose en una verdadera joya gastronómica en la que su aspecto se ha transformado completamente, pero que mantiene su esencia intacta gracias a la pasión transmitida por sus antepasados de servir los pescados y mariscos más frescos y con mayor calidad.
Además, la cercanía de 'La Escollera' con la lonja de Estepona, situada a apenas unos pasos, permite a sus dueños ser de los primeros en escoger el producto cada mañana, que llega a su establecimiento completamente fresco.
Este restaurante malagueño, reconocido con un Solete de la Guía Repsol
Una calidad gastronómica que ha sido reconocida con un Solete de la Guía Repsol, que asegura que este chiringuito situado en pleno puerto de Estepona "reúne los ingredientes para saborear bien el pescado malagueño".
Un lugar en el que sus pescados se pueden escoger de su propia vitrina, como si de una pescadería se tratase, y en la que la Guía Repsol recomienda probar su pescaíto frito.
La mejor fritura de Málaga, en este restaurante de Estepona
Un producto que ha hecho que la Academia Gastronómica de Málaga otorgara el 'Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura Malagueña' en su 'I Concurso de Fritura Malagueña: Fritos con Arte', celebrado en 2024, a La Escollera.
Un restaurante especializado en marisco y pescado fresco convertido en uno de los más admirados y antiguos de Málaga, en el que se puede disfrutar de su amplia variedad de raciones por unos 12 euros de media.
Horarios y localización de este bar de pescado y marisco fresco
Para degustar sus platos, es necesario acudir a su local situado en el número 10 del puerto pesquero de Estepona.
El horario de este restaurante en el que constantemente hay personas esperando para poder entrar en su interior es de miércoles a sábado de 11.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 23.00 horas; mientras que el domingo el horario es de 11.00 a 16.30 horas. El lunes y martes, por su parte, permanece cerrado.
