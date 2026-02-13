Rosas y tulipanes: las flores más vendidas en Málaga para San Valentín

Tulipanes, claveles, orquídeas y rosas blancas, amarillas, azules o de colores. El catálogo es bien amplio en las floristerías de Málaga, que se engalanan con corazones en este San Valentín.

A pesar de la variedad, hay una flor que es la más vendida y la reina de esta fecha: la rosa roja. Esta acapara el 70% de las ventas.

En el puesto de Mercedes en la Alameda Principal no paran los encargos desde hace un par de días: "Las rosas rojas es lo que más se pide", subraya. Aunque “los tulipanes, claveles, orquídeas, son las otras favoritas. Las opciones son varias”, añade.

Tulipanes, la segunda opción más elegida para esta festividad. / Álex Zea

Para los que prefieren salirse de lo clásico, en la Floristería Lidia venden rosas eternas, que es la opción "más elegida por los jóvenes", tal y como afirma Johan.

El perfil del cliente sigue siendo el tradicional: hombres, eso sí de todas las edades y "previsores", apuntan los floristas. Pero, también hay mujeres "que vienen a comprarle rosas a sus madres o azules para sus parejas".

Venta y precios

Las floristerías hacen caja en esta festividad, una de las más importantes del año a nivel de ventas - junto al Día de Todos los Santos-. Y es que San Valentín representa de media el 10 % de la facturación anual, según la Asociación Española de Floristas (AEFI).

Y eso significa subida de precio: "Se ha encarecido bastante en comparación al año pasado, pero el proveedor sube los precios y nosotros tenemos que encarecerlos", comentan. Una rosa cuesta en torno a los cuatro euros y los ramos de una docena pueden llegar a los 50 y 60 euros.

Flores, osos y arreglos florales eternos. / C.L

Por otro lado, el tren de borrascas ha afectado notablemente a las ventas. Los vientos y las lluvias estropean las flores, por lo que han tenido que cerrar sus puestos en muchos de los casos.

También ha afectado a su venta que el día de los enamorados sea un fin de semana: "Vendemos mucho más entre semana, porque nuestra clientela trabaja en el Centro. Un fin de semana prefieren comprar en la floristería del barrio".

Origen de San Valentín

San Valentín era un sacerdote cristiano del siglo III en Roma. Cuenta la historia que desobedeció la orden del emperador romano Claudio II, quien prohibió los matrimonios entre jóvenes para asegurarse de que los soldados no tuvieran ataduras familiares.

Restos mortales de San Valetín, que se encuentran en la Iglesia que lleva su nombre en Roma / La Opinión

Pero, San Valentín continuó celebrando bodas en secreto para los enamorados, lo que lo llevó a ser arrestado y condenado a muerte. Mientras estaba en prisión, se dice que curó a la hija ciega de su carcelero, y antes de su ejecución, le envió una carta firmada "De tu Valentín", lo que se considera el primer "valentín" de la historia.

Fue ejecutado el 14 de febrero de 14 de febrero del año 269 d.C y sus restos yacen en Roma, en la Iglesia de San Valentín y pueden ser visitados.