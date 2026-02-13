Tribunales
El Supremo confirma la pena de 41 años de cárcel para el Melillero por el ataque con ácido a su exnovia en Málaga
El alto tribunal avala las sentencias de la Audiencia Provincial y del TSJA y rechaza el recurso de Arcadio
La opinión
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 41 años y tres meses de prisión impuesta a José Arcadio, alias el Melillero, por el intento de asesinato de su exnovia y una amiga de esta, a las que arrojó ácido en Cártama en enero de 2021, y también por los delitos de maltrato habitual, amenazas y acoso. Así consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha rechazado los recursos de casación interpuestos por la defensa por falta de prueba tanto contra la sentencia de la Audiencia de Málaga como contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya había confirmado la condena al principal acusado y de su acompañante el día de los hechos.
El Supremo considera que las sentencias de ambos tribunales «contienen una motivación completa, coherente, racional y respetuosa con el derecho fundamental a la presunción de inocencia», y se apoyan «en una abundante y robusta prueba de cargo que ha sido valorada conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica», frente a lo que las defensas realizan «una reinterpretación propia y sesgada de los hechos». Según se estimó acreditado, el Melillero sabía por dónde iba a pasar el vehículo donde iba su exnovia y su amiga, por lo que esperó en otro coche junto a otro acusado, que iba de copiloto y portaba el bote de ácido sulfúrico. Cuando se acercaba el coche de las víctimas, José Arcadio colocó el suyo en paralelo, «procediendo uno de los ocupantes a presionar el bote que contenía el ácido sulfúrico».
