Terremoto

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga

El temblor registrado en Cortes de la Frontera ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en Ubrique y en varios puntos de Málaga.

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en Ubrique y en varios puntos de Málaga. / IGN

Laura Rubio

EP

SEVILLA

Dos terremotos surgidos en Andalucía han hecho temblar varios puntos de la provincia de Málaga esta noche.

Uno de ellos ha tenido epicentro en Cortes de la Frontera y ha registrado una magnitud de 3,8. Por otro lado, uno de 2,4 de magnitud, ha surgido con epicentro en Ubrique (Cádiz), pero también se ha sentido en municipios malagueños.

Terremoto en Cortes de la Frontera

El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN.

Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.

