Vox reclama una revisión urgente de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo tras detectarse fallos en el entorno de Nereo

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado la revisión urgente de las obras de renovación del paseo marítimo de Pedregalejo tras detectar posibles irregularidades que afectan al conjunto industrial histórico de Astilleros Nereo. La moción presentada por la formación pone en evidencia la falta de rigor en la ejecución de las obras, destacando los incumplimientos de las condiciones establecidas en la autorización estatal provisional que permite la intervención en el área. Además, se señalan los retrasos y sobrecostes generados por rectificaciones en las actuaciones realizadas en las inmediaciones de Nereo, lo que ha generado un impacto negativo en la zona.

Defensa del patrimonio histórico-industrial de Málaga

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha reiterado la importancia de proteger el patrimonio histórico-industrial, especialmente en lo que respecta a Astilleros Nereo, un símbolo del patrimonio marítimo e industrial de la ciudad. La actividad de los Astilleros Nereo, dedicada a la carpintería de ribera, ha sido esencial para la historia de Málaga, y su preservación es fundamental no solo para los malagueños, sino también para el legado cultural y económico de la ciudad.

"El principio de precaución debe guiar las decisiones administrativas, especialmente cuando se interviene en entornos protegidos. La defensa del patrimonio no es una cuestión ideológica, sino una obligación legal", aseguró Alcázar, añadiendo que cualquier alteración en el entorno funcional de los astilleros, como la zona destinada a varada, botadura y acopio de materiales, puede vaciar de contenido el propio bien cultural.

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar. / Vox Málaga

Irregularidades y rectificaciones en las obras

Las irregularidades detectadas durante la ejecución de las obras de renovación del paseo marítimo de Pedregalejo incluyen la necesidad de realizar rectificaciones a posteriori, lo que ha generado retrasos de varias semanas y un sobrecoste económico asociado a los cambios en elementos previamente ejecutados. Vox ha criticado la falta de planificación y supervisión, alertando sobre las consecuencias negativas para la confianza de los ciudadanos en la gestión de la obra pública.

"No podemos permitir que el dinero público se destine a corregir errores derivados de una mala planificación o de una incorrecta interpretación de las autorizaciones", manifestó Alcázar.

Revisión técnica y medidas de protección

El grupo municipal ha instado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga a ordenar una revisión técnica exhaustiva de las obras, con el objetivo de verificar que se están respetando las condiciones establecidas en la autorización concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También han solicitado que se declare como prioridad la protección efectiva de Astilleros Nereo y su entorno, garantizando la continuidad de la actividad tradicional de la carpintería de ribera.

"El progreso urbano debe realizarse desde el respeto a la legalidad y al patrimonio. Modernizar el Paseo Marítimo es positivo, pero siempre respetando la historia y las normativas de protección", ha subrayado Alcázar.

Astilleros Nereo: un patrimonio histórico en riesgo Los Astilleros Nereo, ubicados en el litoral de Pedregalejo, es uno de los pocos ejemplos que perduran de la carpintería de ribera tradicional malagueña, un oficio que forma parte de la historia marítima de la ciudad. Este conjunto industrial, que incluye instalaciones para la varada y reparación de embarcaciones, ha sido parte integral de la identidad de la zona durante más de un siglo. El entorno de Astilleros Nereo está protegido por legislación estatal, debido a su valor histórico y cultural. Cualquier alteración en la estructura o en el uso del entorno de estos astilleros puede comprometer la conservación de este bien cultural y, por tanto, la memoria de la tradición marinera de Málaga.

Refuerzo de controles y responsabilidades

Además, Vox ha solicitado la implantación de mecanismos reforzados de control y supervisión para evitar nuevos fallos en la ejecución de las obras. Se plantea que, si se identifican responsabilidades técnicas o administrativas en las actuaciones que han requerido correcciones, estas sean debidamente depuradas.

"Es fundamental que se respete la seguridad jurídica en todas las actuaciones municipales. No podemos permitir que se alteren espacios protegidos por ley ni que se sobrepasen los límites de las autorizaciones", concluyó Antonio Alcázar.