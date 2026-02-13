Vuelve la normalidad al Cercanías de Málaga tras el caos por la huelga ferroviaria

El núcleo de trenes de Cercanías de Málaga ha recuperado este jueves la normalidad tras el caos de las dos últimas jornadas de huelga ferroviaria fijada por los sindicatos CGT, SF y Alferro en las que, según los convocantes, se cancelaron más de la mitad de los servicios programados.

Málaga ha sido la provincia andaluza con mayor afectación del paro de tres días impulsado por estos sindicatos, después de que el pasado lunes el Ministerio de Transportes diera por zanjada la huelga ferroviaria tras llegar a un acuerdo con CCOO, UGT y Semaf y derogase los servicios mínimos establecidos.

Renfe informó ayer jueves a través de sus canales habituales del inicio del servicio en la red de Cercanías de Málaga «con las frecuencias previstas». Según manifestó un portavoz de la compañía ferroviaria, hay «normalidad».

La situación contrasta con la de los dos días anteriores, en los que comunicó a los usuarios la suspensión de numerosos servicios, así como retrasos en esta red debido a «incidencias operativas».

Estas cancelaciones, principalmente en la C-1, que enlaza Málaga con Fuengirola y la C-2, que une la capital con Álora, afectaron en hora punta a numerosos viajeros que utilizan esta línea para desplazarse por motivos laborales o educativos.

El responsable del sector ferroviario de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, ha afirmado que la situación está «normalizada» después de que este miércoles se suspendieran 77 de los alrededor de 130 trenes previstos en el núcleo de Cercanías de Málaga.

El día de mayor incidencia de la huelga fue el martes, cuando según los datos del sindicato se suprimieron 85 de los 132 trenes programados, mientras que el lunes el impacto fue menor porque había servicios mínimos, de modo que circularon el 75 % de trenes en hora punta y el 50 % en la denominada valle.

La huelga de tres días comenzó este lunes para exigir mejor seguridad en todo el país después del accidente de alta velocidad del 18 de enero, con 46 muertos en Adamuz (Córdoba), y otro ocurrido dos días después en un servicio de Cercanías en Gelida (Barcelona), con un fallecido.

El dirigente sindical ha hecho una valoración positiva de la huelga, que ha supuesto una «cura de humildad tanto para los sindicatos que se consideran mayoritarios y no escuchan la voz de los ferroviarios como para el Ministerio, que va de prepotente».

No obstante, ha apuntado que después de tres días de huelga están «igual» que antes de los paros, «con las mismas carencias» relativas a la falta de plantilla, una «obsoleta» flota de vehículos y «sin poder fiscalizar los trabajos en el AVE».

Tras la celebración de asambleas en distintos territorios, la central sindical abordará a nivel estatal si convoca nuevas movilizaciones y avisa de que estará «vigilante» sobre el desarrollo del acuerdo alcanzado por Transportes con CCOO, UGT y Semaf, que considera insuficiente.