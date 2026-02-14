Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PlayasTorre del PuertoMercado de BailénMontejaqueBuen tiempoIncidenciasOlleríasRestauranteMálaga CF
instagramlinkedin

Política

Bendodo reclama un plan de recuperación para Andalucía tras los temporales

El dirigente del PP ha destacado la necesidad de una respuesta del Gobierno ante los daños del temporal, que ha afectado a la agricultura y las infraestructuras

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, en una imagen de archivo.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. / ep

EP

Málaga

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que "hace falta sin duda un plan específico de recuperación para Andalucía" ante los efectos de los temporales, "en el que el Gobierno central meta el hombro y la Unión Europea también se impliquen al máximo". "En este tema no debe haber ni colores ni partidos", ha apostillado.

"Los andaluces tienen que sentir que ante una catástrofe tienen un Estado que les ampara y les respalda. Y eso está por ver todavía", ha expresado Bendodo este sábado en su intervención en el marco de una reunión del Consejo de Alcaldes del PP, celebrada en Málaga.

Así, ha defendido que la Junta de Andalucía "ha estado más que a la altura" y ha recordado que, por ejemplo, está reorganizando el presupuesto de este año "para atender precisamente esta catástrofe producida por el temporal", además de otras medidas.

"Pero, evidentemente, solo los andaluces no podemos", ha asegurado el dirigente 'popular', quien ha destacado la magnitud del daño por el temporal "que ha afectado a la agricultura, a nuestros campos, a las infraestructuras", por lo que ha incidido en pedir una respuesta "y estamos a la espera de respuesta".

Según ha recordado, Moreno "ha pedido la activación de todos los mecanismos necesarios para solucionar todas las deficiencias que se han producido", a lo que, ha apuntado, "el Gobierno no ha contestado".

"Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos del Gobierno de Andalucía que tenemos, de nuestro sistema de emergencias, de nuestro presidente Juanma Moreno al frente. Ha sido providencial, ha estado a la altura y ha hecho una gran gestión. Todo el mundo coincide en eso, tanto en la tragedia de Adamuz (Córdoba) como en las inclemencias meteorológicas", ha dicho.

Noticias relacionadas

También ha trasladado el agradecimiento desde la Dirección Nacional del PP "a los servicios de emergencia, a todas las instituciones, por supuesto, a todos los alcaldes que han trabajado y siguen trabajando para que la situación vuelva a la normalidad", así como ha destacado la responsabilidad "de los andaluces en su conjunto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  3. La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
  4. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  5. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  6. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  7. Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
  8. Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara

Bendodo reclama un plan de recuperación para Andalucía tras los temporales

Bendodo reclama un plan de recuperación para Andalucía tras los temporales

Las rachas de viento ponen en alerta a Málaga: cerrados parques, la Alcazaba y Gibralfaro

Las rachas de viento ponen en alerta a Málaga: cerrados parques, la Alcazaba y Gibralfaro

Un coche colisiona con dos jabalíes en la A-7 en Málaga capital

Un coche colisiona con dos jabalíes en la A-7 en Málaga capital

Málaga encara este sábado con avisos por viento muy fuerte en la costa y un ambiente más frío en el interior

Málaga encara este sábado con avisos por viento muy fuerte en la costa y un ambiente más frío en el interior

La Universidad de Málaga propone un sistema de alerta temprana ante riesgos por lluvias como el de Benaoján o Grazalema

La Universidad de Málaga propone un sistema de alerta temprana ante riesgos por lluvias como el de Benaoján o Grazalema

Málaga y el riesgo del ‘brutalismo’

Málaga y el riesgo del ‘brutalismo’

El bandolero de Málaga que clavó un puñal y una rosa a una virgen, y vio un inexplicable milagro: su leyenda sigue viva siglos después

Calle Ollerías: la artería de Málaga que conecta los barrios tradicionales con el Centro Histórico y que se resiste a la turistificación

Calle Ollerías: la artería de Málaga que conecta los barrios tradicionales con el Centro Histórico y que se resiste a la turistificación
Tracking Pixel Contents