Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PlayasTorre del PuertoMercado de BailénMontejaqueBuen tiempoIncidenciasOlleríasRestauranteMálaga CF
instagramlinkedin

Málaga de un vistazo

El breve espacio

Recreación artística de la obra genética sobre Leonardo Da Vinci.

Recreación artística de la obra genética sobre Leonardo Da Vinci. / ChatGPT/T21

Alejandro García Maldonado

Alejandro García Maldonado

En un mundo cuyas noticias avanzan a una velocidad meteórica en comparación con el tiempo que se nos dispensa para asimilarlas, a menudo sucede que perdemos de vista nuestro horizonte más cercano. Y ese no es otro que las dos rutinas: la de uno mismo y la que observamos en los demás, cuya contemplación forma a su vez parte de la nuestra.

Dmitri Merezhkovski, en su libro ‘El romance de Leonardo’, cuenta que a Leonardo da Vinci le apasionaba observar al detalle las facciones del rostro de las personas, por lo que más de una vez tuvo algún que otro encontronazo; rareza que comparto aunque intente practicarla con suma discreción.

Solemos deambular entre las calles, el tráfico, los supermercados y los puestos de trabajo con miradas apagadas. Como una tristeza estandarizada, incluso aunque no nos sintamos tristes. Cual ejército silencioso, la ciudadanía sale a cumplir con sus quehaceres. A veces, entre tuppers y neveras blanquiazules. Otras, con carritos de la compra, andadores o mochilas con libros. Y la vida de cada uno atraviesa ese páramo a diario sin detenerse mucho en pensar que el tiempo aquí es finito, y que no por echar a un lado la risoñez se obtiene beneficio alguno.

Noticias relacionadas

Son innegables las preocupaciones, incertezas, problemas, remordimientos y miedos que cada uno carga a sus espaldas, y de las que a veces puede que nadie más sepa de ellas. Y es cierto que estas no ayudan a que el rictus sea más amistoso y jovial. Quizá todo cambiara si nos mostrásemos en el espejo algo de compasión con nosotros mismos. Y en un breve espacio, concedernos un abrazo ilusorio mirándonos a los ojos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  3. La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
  4. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  5. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  6. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  7. Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
  8. Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara

El bandolero de Málaga que clavó un puñal y una rosa a una virgen, y vio un inexplicable milagro: su leyenda sigue viva siglos después

Calle Ollerías: la artería de Málaga que conecta los barrios tradicionales con el Centro Histórico y que se resiste a la turistificación

Calle Ollerías: la artería de Málaga que conecta los barrios tradicionales con el Centro Histórico y que se resiste a la turistificación

Málaga y el riesgo del ‘brutalismo’

Málaga y el riesgo del ‘brutalismo’

Técnicos de Costas evalúan todos los daños en las playas de Málaga para iniciar su estabilización

ByB Dental: la clínica de Málaga donde recuperar la sonrisa es un proceso claro, natural y garantizado

ByB Dental: la clínica de Málaga donde recuperar la sonrisa es un proceso claro, natural y garantizado

El breve espacio

El breve espacio

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga

Mercado de Bailén: 3,1 millones de euros para modernizar el corazón comercial de la Trinidad

Mercado de Bailén: 3,1 millones de euros para modernizar el corazón comercial de la Trinidad
Tracking Pixel Contents