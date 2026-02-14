Calle Ollerías: la artería de Málaga que conecta los barrios tradicionales con el Centro Histórico y que se resiste a la turistificación

Ollerías es una de esas calles del centro de Málaga que todavía no han perdido su personalidad. No es una calle de grandes tiendas ni de terrazas llenas a todas horas, pero sí un lugar con carácter propio, de los que aún conservan algo de la Málaga de siempre. Aunque no todo son buenas noticias para esta artería del Centro. Muchos de sus negocios han tenido que bajar la persiana y otros locales se han visto convertidos en establecimientos de comida rápida, como los típicos 'kebabs'.

Esta calle concentra 311 viviendas, según Idealista; de las cuales 146 figuran como turísticas en el Registro de la Junta de Andalucía. Es decir, aproximadamente el 47% de las viviendas son alojamientos de uso turístico. Una cifra que aumentará en un futuro próximo tras el reciente desalojo de Málaga Acoge, edificio vendido a un fondo especializado en pisos turísticos, tras ser subastado por la Junta de Andalucía.

En los últimos años se ha convertido más en una calle de paso que en un punto de encuentro. Por ella cruzan a diario coches y peatones que vienen de barrios como El Molinillo, Segalerva o La Goleta camino del centro histórico. La calle desemboca en calle Carretería tras casi medio kilómetro de recorrido y soporta bastante tráfico, algo que ha cambiado su ritmo, aunque no su esencia.

Edificio donde Málaga Acoge ha realizado sus servicios hasta ahora en la calle Ollerías de Málaga capital / LMA

Un nombre que viene del barro

El nombre de Ollerías no es casual. Hay que remontarse a los siglos XVI y XVII para entenderlo, cuando esta zona acogía talleres de alfareros, muchos de origen árabe. La tierra húmeda del lugar era perfecta para trabajar el barro y fabricar ollas, que acabaron dando nombre a la calle. Un pasado artesanal que hoy ya no se ve, pero que forma parte de su historia.

A lo largo de la calle se encuentran espacios muy ligados a la cultura y a la memoria de la ciudad, como el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia o la Biblioteca Cánovas del Castillo, ubicada en la antigua 'Casa Cuna', donde durante años se acogió a niños abandonados. Además, en la esquina con Carretería estuvo en el siglo XVIII la Administración de la Renta del Tabaco. Incluso, durante la Segunda República, Ollerías llegó a llamarse calle Andrés Borrego.

La modificación del nombre se hizo en reconocimiento a Andrés Borrego Moreno (1809), natural de Málaga, quien desarrolló una destacada trayectoria como político, periodista y escritor, y tuvo un papel significativo dentro del liberalismo progresista del siglo XIX.

Vinilos, vecinos y turistas

En medio de ese ir y venir diario, sobreviven pequeños negocios que dan vida a la calle. Uno de ellos es una tienda de vinilos abierta desde 2015, Mundo Vinilo, regentada por Carlos Fournier.

Para Fournier, la ubicación es buena precisamente porque Ollerías es una calle de paso. ''Mucha gente pasa por aquí para ir al centro y eso hace que muchas personas se paren en la tienda'', comenta. El ambiente, eso sí, es tranquilo durante el día, aunque reconoce que a veces hay pequeños conflictos entre vecinos. “Algún altercado que otro sí que hay, pero nada grave”, aclara, y añade que nunca ha tenido problemas en su tienda.

MLG 10-10-2022.-Calle Ollerías.-ÁLEX ZEA / Alex Zea / LMA

El público que entra a su negocio es muy variado. Hay gente de Málaga, personas que pasan por la ciudad y, sobre todo, muchos turistas. “Viene muchísima gente de fuera”, señala, con especial sorpresa por un perfil concreto: “Los noruegos son los que más entran. Vienen incluso más que ingleses o alemanes”.

Ollerías no presume de modernidad ni busca llamar la atención, pero sigue siendo una calle con historia, con vida y con vecinos. Una calle que conecta barrios y que, pese a los cambios, todavía conserva algo de la identidad que tanto representa al centro de Málaga.