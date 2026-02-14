Accidente
Un coche colisiona con dos jabalíes en la A-7 en Málaga capital
La Guardia Civil fue alertada tras el accidente de tráfico, sin que se registraran heridos
EP
Málaga
Un coche ha colisionado la pasada madrugada contra dos jabalíes en plena carretera A-7, dentro del término municipal de Málaga capital, según han informado desde la Agencia de Emergencias de Andalucía 112.
Según han explicado a Europa Press, las llamadas de alerta se produjeron sobre las 02.45 horas y se informaba de una colisión en el kilómetro 977, en sentido Málaga.
En ese momento se dio aviso a la Guardia Civil y no hay constancia de personas heridas; mientras que personal de Mantenimiento de Carreteras se ha encargado de la retirada de los animales.
