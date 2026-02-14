Un coche colisiona con dos jabalíes en la A-7 en Málaga capital

Un coche ha colisionado la pasada madrugada contra dos jabalíes en plena carretera A-7, dentro del término municipal de Málaga capital, según han informado desde la Agencia de Emergencias de Andalucía 112.

Según han explicado a Europa Press, las llamadas de alerta se produjeron sobre las 02.45 horas y se informaba de una colisión en el kilómetro 977, en sentido Málaga.

En ese momento se dio aviso a la Guardia Civil y no hay constancia de personas heridas; mientras que personal de Mantenimiento de Carreteras se ha encargado de la retirada de los animales.