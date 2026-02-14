Málaga encara este sábado con avisos por viento muy fuerte en la costa y un ambiente más frío en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa a Málaga entre las provincias más afectadas este sábado por el episodio de viento intenso que atraviesa Andalucía. Aunque en el conjunto de la comunidad se esperan cielos poco nubosos o despejados, la previsión mantiene avisos activos por rachas muy fuertes en el litoral y en la mitad oriental, con especial atención a la franja costera malagueña, donde el temporal de componente oeste puede dejar momentos especialmente incómodos en zonas expuestas.

En la provincia, el día arranca con un panorama relativamente estable en muchos puntos, pero no se descartan intervalos de nubosidad en el entorno del interior oriental y en áreas vinculadas a las sierras Béticas, donde podrían aparecer precipitaciones débiles durante la mañana. Con el paso de las horas, la situación tenderá a mejorar, quedando después cielos poco nubosos, especialmente hacia el tramo central del día.

Cota de nieve

La mirada también se dirige a las zonas altas: la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000 metros, lo que abre la puerta a una jornada de carácter invernal en cotas medias y elevadas de la provincia. Este escenario, unido al descenso térmico, puede favorecer heladas débiles en enclaves serranos, con mayor probabilidad a primeras horas, cuando el frío se deja sentir con más fuerza.

Las temperaturas irán, en general, a la baja, una tendencia que se notará tanto en la costa como en el interior, si bien en el extremo occidental andaluz las máximas se mantendrán más estables. En Málaga, el descenso térmico reforzará la sensación de frío allí donde el viento sople con mayor intensidad, especialmente en puntos abiertos y en los municipios cercanos al mar.

Viento

El capítulo más significativo en Málaga será, precisamente, el del viento: se espera que sople moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el litoral malagueño y en áreas de la mitad oriental. Las autoridades recomiendan precaución en paseos marítimos, zonas de arbolado y lugares con elementos susceptibles de desprenderse, además de extremar la prudencia en carretera y en actividades al aire libre. En la costa, el temporal podría ir acompañado de un mar más alterado, un factor añadido para la navegación y para quienes se acerquen a áreas expuestas al oleaje.