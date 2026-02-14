Las rachas de viento ponen en alerta a Málaga: cerrados parques, la Alcazaba y Gibralfaro

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que, como medida preventiva "ante las fuertes rachas de viento" previstas para este sábado, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro han cerrado al público, mientras los parques de la ciudad están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Así lo han informado en una nota, en la que han precisado que esta clausura temporal ha afectado a los espacios verdes del Distrito Centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga.

También en el Distrito Este al parque de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en Ciudad Jardín, al Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero.

En Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Por su parte, las actividades de carnaval organizadas por el Distrito Este y la Fundación Carnaval de Málaga, que estaban previstas a partir de las 13.00 horas en los jardines Alberto Suárez 'Pipi', quedan canceladas.

La Alcazaba y Gibralfaro, cerradas por fuertes vientos. / EUROPA PRESS

1.297 incidencias en la provincia de Málaga

Desde la medianoche, Andalucía ha gestionado una quincena de incidencias, lo que eleva el total de emergencias acumuladas durante las recientes borrascas a 12.692. De estas, 1.297 han ocurrido en la provincia de Málaga, donde la situación ha sido especialmente complicada, aunque no ha llegado a las cifras extremas de otras provincias como Cádiz.

El fuerte viento, protagonista en la jornada de este sábado. / EFE

Málaga, muy afectada

El Plan de Emergencias de Andalucía sigue operativo desde este viernes en diversas localidades, incluyendo Ronda y Montejaque, en Málaga. Además, la comunidad se enfrenta a cortes en 84 carreteras, siendo Málaga una de las provincias más afectadas, con once vías cerradas al tráfico. Esto afecta tanto a la red principal como a carreteras secundarias en el interior.

A lo largo de la jornada del viernes, las fuertes ráfagas de viento volvieron a concentrar los avisos, con un total de 768 incidencias gestionadas por el 112. En Málaga, uno de los incidentes más destacados fue la caída de una palmera en el Paseo Farola debido a las adversas condiciones meteorológicas, sin causar heridos. Además, se han producido otros desprendimientos y problemas menores en diversas zonas de la provincia.

Montejaque

Por otro lado, la presa de Montejaque, en Málaga, ha cesado su vertido de agua a las 03:41 horas, lo que indica una mejora en los niveles de los cauces. No obstante, las autoridades siguen evaluando la situación y trabajando para restablecer la normalidad en los recursos hídricos.

A pesar de la mejora en los niveles de agua en las presas y cauces, la Dirección General de Tráfico informa de que, a las 09:00 horas, se mantienen 157 carreteras afectadas en toda Andalucía, de las cuales 84 siguen cerradas, incluidas algunas en Málaga. Las restricciones en la A-395, que da acceso a Sierra Nevada, también afectan la movilidad en la zona de la estación de esquí.

Noticias relacionadas

La situación sigue siendo vigilada de cerca, y se espera que el comité de operaciones del Plan de Emergencias revise los escenarios operativos durante este sábado.