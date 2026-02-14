Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla

Renfe ha reanudado el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla, según ha confirmado la compañía

Trenes de media distancia que cubre la línea con Sevilla.

Trenes de media distancia que cubre la línea con Sevilla.

La Opinión

Málaga

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que ha quedado restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla.

Así lo han indicado este sábado, a través del perfil en la red social X InfoRenfe, canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros.

Renfe ha venido informando en días pasados de las distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

