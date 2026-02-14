Transporte
Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
Renfe ha reanudado el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla, según ha confirmado la compañía
Málaga
La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que ha quedado restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla.
Así lo han indicado este sábado, a través del perfil en la red social X InfoRenfe, canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros.
Renfe ha venido informando en días pasados de las distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
- Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
- Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
- Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara