Técnicos de Costas evalúan todos los daños en las playas de Málaga para iniciar su estabilización

La Subdelegación del Gobierno en Málaga expresaba este viernes que los técnicos de la Demarcación de Costas «están analizando» las afecciones en el litoral de la provincia, «a falta de un diagnóstico definitivo, porque aún seguimos con fuerte oleaje». El máximo responsable de dicho organismo, Javier Salas, considera que el PP «sobreactúa e hiperventila» en materia de playas, al tiempo que recuerda a los alcaldes de esta formación que la competencia en limpieza es de los propios ayuntamientos, y no del Gobierno central.

Trabajos urgentes desplegados estos días en el litoral de Casares. | L. O.

«El principal problema que ha causado la última borrasca en el litoral ha sido el aporte de sedimentos de los ríos y arroyos a las playas, por las crecidas de estos, que han depositado cañas y suciedad», relata a este periódico el propio Salas. Así expresa que tanto el reacondicionamiento de las playas, como la limpieza de los cauces y arroyos, a su paso por los núcleos urbanos, son competencia de los consistorios. «Y en los tramos no urbanos es competencia de la Junta de Andalucía», agrega.

No obstante, sí reconoce que es competencia estatal «el perfil de las playas y su dinámica frente a los alcances, durante estos últimos días eminentemente de Poniente». Y en este sentido de momento los técnicos de Costas aseguran que la mayor parte del litoral «ha resistido bien el oleaje», frente a la opinión de ciertos técnicos municipales que han cifrado en hasta 2 y 3 millones de euros los daños ocasionados en determinados términos costasoleños.

Salas avanza que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «actuará, como ha venido haciendo en los últimos años, ante situaciones de fuerte oleaje o temporales, en las zonas en las que sea necesario y que se están evaluando». Además, sostiene que el Ejecutivo actual ha multiplicado hasta por cuatro la inversión ejecutada en «estabilización de las playas en Málaga, respecto al Gobierno del PP».

Inversiones estatales

La Subdelegación del Gobierno incide en que se ha ejecutado la estabilización de Santa Ana-Malapesquera en Benalmádena, con un total de 1,2 millones de euros. Y que en este momento «ya está a punto de iniciarse» la obra de estabilización del tramo de litoral de los Baños del Carmen, con hasta 6 millones de inversión.

Asimismo, ya se han realizado las Declaraciones de Impacto Ambiental para la próximo estabilización en Marbella y San Pedro, donde está prevista una inversión de unos 15 millones de euros, si bien es cierto que están pendientes de actualizar en cuanto los precios. Estas obras se licitarán «próximamente» En cuanto a la Axarquía, Costas ha impulsado el proyecto de estabilización de la playa de Ferrara en Torrox, donde se invertirán 6,5 millones de euros, según Salas. Esta otra iniciativa está actualmente en su fase de análisis ambiental.

El Gobierno central apunta asimismo que algunos de estos proyectos «fueron abandonados» por el PP cuando estuvo al frente de Costas. Y presume, además, de que se ha incluido un nuevo proyecto de estabilización en la planificación, el de la playa de la Cala de Mijas, con una inversión prevista de 2,2 millones de euros.

El subdelegado matiza que, como consecuencia de la incidencia de temporales, el Gobierno de España ha destinado un total de 4,5 millones de euros durante los años 2022, 2023 y 2024, a obras de emergencia. Y en 2025 se ha podido ejecutar el «mayor contrato de mantenimiento y mejora de playas en la historia de Málaga», con 2,1 millones de euros, a través de fondos Next Generation del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.