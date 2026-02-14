La Universidad de Málaga propone un sistema de alerta temprana ante riesgos por lluvias como el de Benaoján o Grazalema

Lo sucedido en Grazalema (Cádiz), localidad desalojada totalmente el pasado día 5 tras lluvias extraordinarias que provocaron peligro de hundimientos por colapso del acuífero del subsuelo, se puede prevenir y predecir con un sistema de alerta temprana, según el catedrático Bartolomé Andreo.

Se refiere a los procesos hidrogeológicos ocurridos en esa localidad, en la gaditana de Ubrique en menor medida y en la zona de Benaoján (Málaga), y señala como origen "la oleada de frentes atmosféricos recibidos desde el Atlántico en los últimos meses en un invierno lluvioso".

Andreo dirige el Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), que lleva estudiando casi 15 años las sierras de Grazalema, Líbar y Ubrique y acumula investigaciones, registros de datos y tesis doctorales.

"Estos procesos, absolutamente extraordinarios, se pueden prevenir e incluso predecir con equipamientos adecuados", ha asegurado durante una entrevista con EFE el también vicepresidente para Europa de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.

Gestionar situaciones de riesgo

Ofrece la información del CEHIUMA: "Existe conocimiento científico e hidrogeológico de la zona para establecer un sistema de alerta temprana que permita gestionar situaciones de riesgo como las producidas, es posible predecir cuándo se pueden llegar a producir estos fenómenos".

Así corría el agua por las calles de Grazalema tras las fuertes lluvias de estos días. / l.o.

Habría que contar con equipamiento en la parte alta de la sierra, para medir permanentemente lluvia, niveles del acuífero o caudales en manantiales, y con un plan de actuación que a partir de que el agua alcance determinado nivel implique decisiones: "Todo puede estar más pautado, más protocolizado".

"Si se produjese otra lluvia con esta intensidad, sería inevitable que se volviera a producir descarga por Grazalema, pero podríamos tener organizadas las cosas, de forma que, en el supuesto de que hubiese que llegar a medidas como las tomadas, estuviesen previamente pautadas", ha añadido.

"Cuando se pase de una determinada cota, empieza a ser peligroso y hay que a alertar a la población", destaca.

Equipos desmantelados en la sierra

El CEHIUMA mantiene actualmente algún equipo de medida en la sierra, mientras que otra parte de la infraestructura que tenía allí hasta hace poco "está desmantelada" porque los proyectos terminaron, "pero se podría reconstruir".

Presa de Montejaque antes de comenzar su desembalse. / Europa Press

"Si la distribución de precipitaciones de este año se repite, volverá a salir agua por el pueblo de Grazalema. Se pueden buscar medidas para paliar, pero el agua tiende a buscar su vía de drenaje y salida natural, no puede dejar de fluir por conductos, simas y huecos", resalta.

Ha explicado que unas veces la recarga la puede modular bien el acuífero, algo que ocurre "en la inmensa mayoría de casos y amortigua la entrada de precipitaciones", aunque en otras ocasiones esa capacidad de modular se ve superada por la gran cantidad de precipitaciones en poco tiempo.

Lluvia de un año en solo un mes

Ha recordado que desde el inicio de enero se han superado ampliamente los 2.000 milímetros de precipitación en poco más de un mes, una cifra que es la media habitual en doce meses.

El 4 de febrero cayeron 575 milímetros en 24 horas y el acuífero de la Sierra de Grazalema, recargado con lluvias previas, se encontró con "una precipitación extraordinaria como nunca antes había ocurrido en el registro que se dispone desde 1912".

"La respuesta natural del sistema es subir el nivel del agua en el acuífero a favor de conductos kársticos, cuevas y simas de rocas calizas. Sube a una cota por encima de la de Grazalema y, como el pueblo está sobre las mismas calizas acuíferas, ocurre el drenaje del agua a esa cota del pueblo", ha explicado.

Andreo ha añadido que se subió el nivel del agua en el acuífero centenares de metros y se generaron presiones mayores y un flujo del agua por simas, cuevas y fisuras a presión en régimen turbulento. "Como las casas están encima de las calizas, sufren vibraciones, ruidos que los vecinos escuchaban", manifiesta.

Agua que brota de enchufes

"Las casas y calles hacen un efecto barrera añadido, el agua por ahí no puede salir, busca huecos como los enchufes. No hay constancia de que se hayan registrado movimientos que puedan explicar las vibraciones", afirma. "Se trata de una inundación asociada a un ascenso de niveles en un acuífero kárstico, un origen absolutamente natural".

Se ha referido a la presa de los Caballeros o del Hundidero, en Montejaque (Málaga), abandonada, pero que llegó al límite de su capacidad tras las intensas lluvias y este viernes desembalsó por primera vez desde que se construyó en 1924.

"Si no estuviese la presa, el agua habría ido muchísimo más rápido a través del conducto entre Humilladero y el manantial del Gato", ha explicado: "Una recarga diferida, artificial o gestionada a través del acuífero".