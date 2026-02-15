La farmacia más antigua de Málaga que sigue en pie 300 años después: el padre de Picasso se reunía allí con sus amigos

Tres siglos de vida. Esta es la larga historia que acumula la farmacia más antigua de toda Málaga, que se convirtió en el refugio y lugar de encuentro del padre de Picasso, además de ser un establecimiento en el que se podía comprar agua de lengua de buey y "espíritu de cuerno de ciervo", además de embalsamar cadáveres.

Este pedazo de la memoria viva de Málaga es la Farmacia Mamely, hoy conocida como Farmacia Bustamante, que abrió sus puertas por primera vez en 1739 y, en la actualidad, casi 300 años después, continúa en el mismo lugar, en la esquina entre la calle Granada con la plaza de la Merced, en pleno Centro de la capital.

La farmacia más antigua de Málaga, con casi 300 años de historia

Esta antigua botica se inauguró en el siglo XVIII de mano de Antonio Mamely, que abrió esta farmacia en la que se vendía toda clase de productos comunes en la época.

Entre ellos se encontraban desde muérdago y espárragos hasta curiosas creaciones como el agua de lengua de buey y un producto conocido como 'espíritu de cuerno de ciervo'. Además, en este lugar incluso se embalsamaban y momificaban cadáveres.

Las reuniones del padre de Picasso en la Farmacia Mamely

De igual modo, Antonio aprovechaba la trastienda de la botica para reunirse con sus amigos y debatir sobre asuntos sociales y artísticos. Y entre el selecto grupo, destaca una persona en particularidad: José Ruiz Blasco, pintor de profesión y padre de Pablo Picasso.

Así, el padre del artista malagueño era un habitual en las tertulias de la Farmacia Mamely. Un hecho que se plasma en la actualidad en un azulejo situado en el exterior de la centenaria farmacia, donde se puede leer: "En este lugar, antigua Farmacia de Mamely, tuvo su tertulia José Ruiz Blasco, padre de Picasso".

La huida del padre de Picasso para poner a salvo a su familia

Era tan común encontrar al padre de Picasso en este lugar que, incluso, fue allí donde le sorprendió el terremoto que asoló la ciudad el día de Navidad de 1884.

Tras notar los primeros temblores, José Ruiz Blasco cruzó corriendo la plaza de la Merced hasta su casa, donde se encontraban su mujer y sus hijos, para trasladarse juntos a casa de uno de sus tíos, en la cercana calle Victoria, que pensaban que sería más segura que su vivienda.

El suceso que marcó a Picasso toda su vida

Un suceso que Pablo Picasso, que en ese momento tenía tres años, aún recordaba con espanto en su etapa adulta, cuando rememoraba el momento en el que su madre lo cubrió con una manta para evitar los temblores que hacían tiritar toda Málaga.

Farmacia Bustamante / Olivia Pozo

Ahora, tras siglos de cambios, transformaciones y paso de generaciones, la actual Farmacia Bustamante se ha convertido en una cápsula del tiempo que permite echar la vista atrás y rememorar la vida en Málaga tres siglos atrás.