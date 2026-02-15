La borrasca Oriana golpea Málaga con rachas de hasta 70 km/h y aviso por oleaje

Málaga afronta este domingo, 15 de febrero, una jornada marcada por la borrasca ‘Oriana’, con aviso amarillo por viento en las zonas de Axarquía y Sol y Guadalhorce. En estos puntos, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida en su web y consultada por Europa Press, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora asociadas a vientos de componente oeste, con el aviso activo desde el comienzo del día hasta las 12.00 horas.

A esa situación se suma el riesgo en el litoral malagueño, donde el oleaje obliga también a activar el nivel amarillo. En concreto, en la comarca de Axarquía el aviso costero permanece vigente desde las 23.00 horas de este sábado hasta las 3.00 de la madrugada del domingo, debido a vientos del oeste y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros. La previsión apunta, además, a una reactivación posterior del aviso con el mismo pronóstico, desde las 16.00 horas hasta el final del domingo.

Rescate en Gaucín

Destacar que efectivos de la Guardia Civil han realizado en Málaga el rescate de una persona que fue hallada en una zona de difícil acceso en la Estación de Gaucín, a la altura del puente de los Alemanes.

El suceso se enmarca en un contexto de elevada actividad para los servicios de emergencia en la provincia. Según los datos disponibles, la cifra de emergencias atendidas por el EMA 112 en Málaga a causa del enjambre de borrascas desde el pasado 27 de enero asciende ya a 1.418.

Solo este sábado, las incidencias registradas en Málaga fueron 87, reflejando el impacto acumulado de este episodio meteorológico en la gestión de avisos y actuaciones de emergencia en distintos puntos de la provincia.

Otras provincias andaluzas

El episodio no se limita a la provincia: la borrasca ‘Oriana’ continuará afectando a Andalucía con alerta amarilla por viento también en Almería y Granada, mientras que el nivel amarillo por fenómenos costeros se extiende igualmente al litoral de Granada, con olas de hasta tres metros.

Oriana está dejando fuertes vientos y fenómenos costeros importantes en Málaga. / EFE

En el caso de Almería, Aemet señala avisos por rachas máximas de 80 kilómetros por hora por vientos de componente oeste durante toda la jornada del domingo en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas. En Granada, además del litoral, el aviso por viento se mantiene en su costa con rachas máximas de 70 kilómetros por hora desde el comienzo del día hasta las 12.00 horas, en el mismo tramo temporal que en las áreas malagueñas afectadas.

Con este escenario, la atención se centra especialmente en el litoral de Málaga y en las zonas bajo aviso por viento, donde la evolución de las rachas y del estado de la mar condicionará la mañana y, de nuevo, la segunda mitad del día con la reactivación del aviso costero.