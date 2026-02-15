Un jurado juzga a un joven por atropellar en Málaga a otro que estaba inconsciente en el suelo

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a un joven acusado de presuntamente atropellar a otro en Málaga capital, cuando este estaba inconsciente en el suelo a causa de una pelea entre dos grupos, y también por las lesiones causadas a los amigos del fallecido que estaban a su lado. La Fiscalía solicita que se le imponga una pena de 50 años de prisión.

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2022. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, de 26 años, celebraba su cumpleaños junto a varios amigos en una discoteca de la capital malagueña, hasta donde se habían desplazado desde la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, donde residían.

En el mismo local se encontraba celebrando otro cumpleaños un grupo formado, entre otros, por la víctima, de 25 años; una chica con la que este mantenía una incipiente relación sentimental; y dos amigos del primero. Según señala la acusación pública en su escrito provisional, la noche transcurrió sin incidentes en el interior de la discoteca.

Pelea entre dos grupos

Ambos grupos salieron a la vía pública, donde se estaba produciendo una pelea entre otros dos grupos de jóvenes que se agredían con botellas de cristal procedentes del establecimiento. En el transcurso de la reyerta y, por motivos desconocidos, uno de esos jóvenes propinó un botellazo en la parte posterior de la cabeza a la víctima.

Esto provocó que el joven cayera al suelo y quedara inconsciente sobre la calzada a la altura de la entrada al local, dice el ministerio fiscal, por lo que fueron sus amigos y su novia para asistirle. Entre tanto, el acusado y otros dos de sus amigos se dirigieron al coche en el que llegaron para regresar a Alhaurín el Grande.

Heridas en el rostro

En un momento dado, uno de los acompañantes sacó por la ventana del coche una botella de cristal y alguna de las personas que participaba en la reyerta golpeó esa botella con otra, fracturándola y causándole a una herida sangrante en el rostro. Repentinamente, el acusado "realizó un brusco e inesperado cambio de sentido hacia la izquierda", dice esta acusación.

Así, en lugar de conducir por su carril de circulación, cambió la trayectoria del vehículo y, según la Fiscalía, "embistió a toda velocidad, de forma intencionada y con evidente desprecio por su vida" al grupo de jóvenes que estaban junto a la víctima, que "nada tenían que ver con lo sucedido y no tuvieron ninguna oportunidad de reaccionar para poder apartarse".

Debido a esto, los dos amigos y la novia salieron despedidos, mientras que el otro joven "fue arrollado y arrastrado por el automóvil, quedando su cuerpo inmóvil a 13,62 metros del lugar del impacto", dice el fiscal, "sin que por ello el acusado se detuviera, abandonando el lugar a toda velocidad con dirección a Alhaurín El Grande y conduciendo el coche con serios daños materiales".

Politraumatismo

Como consecuencia de estos hechos, se produjo el fallecimiento de este por politraumatismo y en la autopsia se encontraron lesiones que "presentaban características que las hacían compatibles con un mecanismo de arrollamiento y arrastre propio de un atropello, estando la víctima en el suelo en el momento del impacto". Los acompañantes de este también resultados heridos.

Unas horas después, el acusado se personó en el puesto de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande y manifestó que era el conductor del vehículo que había causado un atropello múltiple en Málaga el día anterior. Hasta enero de 2025, ha realizado varios ingresos por un importe total de 4.450 euros para reparar en la medida de sus posibilidades el daño causado a las víctimas.

50 años de cárcel

Por estos hechos, se le acusa de un delito de conducción temeraria en concurso con otro de asesinato; y otros tres delitos de asesinato en grado de tentativa. En total, el fiscal solicita que se le imponga a pena de 50 años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores por tiempo de ocho años, con pérdida de vigencia del permiso de conducción.

La Fiscalía considera que se debe aplicar las circunstancias que atenúan la pena de confesión y de reparación parcial del daño. Como indemnización, pide que pague 125.355 euros a la familia del fallecido, que ya ha sido resarcida con 96.400 euros por la aseguradora. Además, insta a que también indemnice a un lesionado, ya que otros se han reservado el ejercicio de la acción civil.