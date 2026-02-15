Con Málaga exige responsabilidades en el Ayuntamiento por la pérdida de 1,4 millones de euros de fondos europeos

El portavoz del Grupo Municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, ha exigido este domingo que en el Ayuntamiento se asuman responsabilidades políticas tras conocerse la pérdida de 1,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la reforestación del monte Gibralfaro por no haberse presentado el proyecto en plazo.

"¿Te imaginas que pierdes 1,4 millones de euros en tu empresa? Te hubieran puesto de patitas en la calle. Pero aquí no pasa nada. Es una muestra de la ineptitud del Partido Popular, que no solo realiza una gestión injusta, sino tremendamente ineficaz", ha afirmado.

Ha calificado este pérdida de recursos presupuestarios europeos como "una grave negligencia" y la revelación de "una gestión ineficaz" del equipo de gobierno del Partido Popular, según una nota de este partido. Además, ha considerado la situación como "una auténtica vergüenza" y ha reclamado consecuencias inmediatas.

"Acaba de anunciarse que hemos perdido 1,4 millones de euros de fondos europeos para reforestar Gibralfaro. Es una auténtica vergüenza. Por la pésima gestión del Partido Popular no se ha llegado a presentar el proyecto en plazo y se ha perdido una oportunidad histórica para hacer del monte Gibralfaro un espacio más verde y disfrutable para nuestros vecinos y vecinas", ha añadido el portavoz del Grupo Con Málaga.

Además, ha subrayado que la pérdida de estos fondos evidencia una gestión ineficaz de los recursos públicos y un abandono de las prioridades ambientales de la ciudad.

Adicionalmente, el portavoz ha criticado que en el equipo de gobierno "son muy eficaces para los negocios inmobiliarios y la promoción turística, pero para lo que tiene que ver con cuidar el bien común y el bienestar de nuestra gente son un auténtico desastre".

Sguiglia ha insistido en que la pérdida de estos fondos debe conllevar consecuencias políticas claras: "Esto debería costar un cese inmediato o dimisiones. No puede haber un ejército de asesores puestos a dedo en el Ayuntamiento que ni siquiera sea capaz de presentar los proyectos en plazo. Es un desastre", ha concluido.

La formación recuerda que la reforestación del monte Gibralfaro es una actuación estratégica frente al cambio climático, la mejora de la biodiversidad y la creación de espacios verdes accesibles, y exige explicaciones urgentes para evitar que la ciudad vuelva a perder oportunidades de financiación europea.

Traslado de una planta asfáltica en Churriana

También el Grupo Municipal Con Málaga llevará a la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga una moción con medidas urgentes para garantizar la calidad medioambiental y la salud de los vecinos de Churriana ante la actividad de la planta de fabricación de mezclas asfálticas en caliente ubicada en el distrito, por cuanto apuntan "su incompatibilidad con el entorno residencial y los espacios de uso público existentes en la zona".

Sguiglia ha explicado que la planta, situada en un entorno habitado y próximo a zonas verdes y recreativas, "desprende de forma constante partículas contaminantes en el aire que ponen en riesgo la salud de los vecinos y vecinas de Churriana".

La actividad de la planta genera problemas respiratorios entre la población, y supone, además, un peligro potencial para los acuíferos y para una zona recreativa vinculada a la romería de Churriana, muy frecuentada por personas mayores y niños.

"Estamos hablando de un espacio público y una zona verde que debería ser segura para su disfrute, pero que está claramente afectada por esta actividad industrial", ha señalado. Advierten además de que su ubicación en una zona abierta y expuesta a los vientos favorece la dispersión de contaminantes en un amplio radio, aumentando la población afectada.

El portavoz municipal ha cuestionado además la legalidad y las autorizaciones ambientales de la planta. "No se sabe qué tipo de permiso ambiental tiene esta instalación, si es que los tiene, y resulta inexplicable que una planta de este tipo esté operando aquí, rodeada de viviendas", ha afirmado.

Sguiglia ha subrayado que la afección es evidente incluso a simple vista (y olfato) "Estando aquí ya se puede oler el alquitrán, un olor que se extiende hasta dos kilómetros a la redonda". A su juicio, esta situación demuestra que "se está poniendo por delante el negocio económico de unos pocos antes que la salud de nuestra gente".

Con Málaga señala que el crecimiento urbano posterior a la instalación de la planta ha generado una incompatibilidad manifiesta entre la actividad industrial y el uso residencial del entorno, contraviniendo los principios de una ordenación urbana sostenible y la protección de la salud pública. Recuerdan, además, que la zona, anteriormente destinada a canteras, es hoy un espacio de expansión familiar y escenario de la romería de Churriana.

El portavoz de Con Málaga ha recordado que se trata de una planta asfáltica móvil y eso posibilita que su traslado sea técnicamente viable. "Puede y debe trasladarse a una zona donde no ponga en riesgo la salud de la población", ha insistido.

Ha anunciado la exigencia al Ayuntamiento de Málaga de todos los informes ambientales y de salud pública que amparan esta actividad. "Entendemos que o no existen o, en cualquier caso, queremos estudiarlos de forma rigurosa", ha señalado el portavoz.

La moción plantea instar a la Junta de Andalucía a iniciar un expediente de inspección ambiental para revisar la legalidad y actualización de las autorizaciones de la planta, garantizar la transparencia informativa a la ciudadanía y asegurar la participación vecinal en el seguimiento del proceso.

Con Málaga reclamará medidas urgentes para el traslado de la planta a una zona industrial adecuada, alejada de núcleos habitados y que cumpla con todos los requisitos ambientales y urbanísticos exigidos por la normativa vigente, priorizando el bienestar de los vecinos. "Primero nuestra gente, primero la salud, antes que los negocios privados de unos pocos", ha concluido Sguiglia.