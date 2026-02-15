Un plan municipal acompaña a familias de Málaga a salir adelante y acceder a un empleo

El Ayuntamiento de Málaga mantiene en marcha un plan para impulsar la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad en varios barrios de la ciudad. La iniciativa se desarrolla a través del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, dentro del programa ERACIS+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y la Junta de Andalucía.

Estrategia con cuatro ejes

La estrategia se estructura en cuatro ejes: facilitar el acceso al empleo mediante orientación, formación y acompañamiento en la búsqueda de trabajo, además de conectar con empresas y recursos de inserción, abordar el absentismo escolar y el abandono educativo temprano con seguimiento cercano, coordinación con centros educativos y apoyo a familias y menores para mejorar la continuidad en los estudios, actuar sobre el mantenimiento y la mejora del espacio público, con pequeñas reparaciones, limpieza, adecuación de zonas comunes e iniciativas que favorezcan un entorno más seguro y cuidado e impulsar la participación vecinal, reforzar la coordinación entre servicios y entidades, y promover actividades comunitarias que fortalezcan la convivencia y el apoyo mutuo en los barrios.

Los habitantes de Los Asperones se verán beneficiados con este plan de ayudas del Ayuntamiento de Málaga. / L.O.

670 contratos

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el plan ha permitido desplegar 2.079 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, que han facilitado hasta ahora la contratación de 670 personas. De ellas, 360 son mujeres. La edad media de las personas contratadas se sitúa entre los 35 y 45 años, y la mayoría de las incorporaciones se vinculan a sectores como servicios, limpieza y hostelería. La previsión es que el programa continúe hasta 2028, con la meta de completar 2.762 itinerarios y alcanzar un mínimo de 829 contrataciones.

La participación del Consistorio en Eracis+ fue renovada en 2024 hasta 2028, con intervenciones en las zonas de Campanillas-Los Asperones-Castañetas, Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal, La Corta, Cruz Verde-Lagunillas, Trinidad-Perchel y Palma-Palmilla.

Para poner en marcha este proyecto de inserción, el Ayuntamiento recibió una subvención de 10.182.515,28 euros y aportó 4.022.132,48 euros para cubrir la diferencia entre los costes salariales conforme al convenio colectivo vigente de los 51 profesionales incorporados al programa: 24 de Trabajo Social, 24 de Educación Social y tres de Psicología. Este refuerzo pretende dar continuidad y consolidar las actuaciones ya desarrolladas durante el primer periodo de ejecución entre 2019 y 2022.

Además, el Ayuntamiento subraya el papel del tejido asociativo en cada zona como una pieza clave para el trabajo coordinado. En el programa participan 23 entidades, que colaboran en el diseño y desarrollo de los itinerarios de inserción, como parte del enfoque de intervención social comunitaria.