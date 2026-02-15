El sector turístico de Málaga confirma pérdidas millonarias por la ausencia de trenes de alta velocidad con Madrid

El sector turístico confirma pérdidas millonarias en la provincia de Málaga como consecuencia de la interrupción del servicio directo de alta velocidad con Madrid. En la capital las reservas hoteleras han caído hasta un 20%, al igual que en los municipios del interior, mientras que en el resto del litoral el descenso es sensiblemente inferior, de entre el 5% y el 8%. Otros servicios complementarios alegan pérdidas incluso por encima del 60% y, lo que es peor, nuevos retrasos en la reapertura podrían condicionar las reservas para Semana Santa, el gran termómetro de cara al periodo estival.

En el conjunto de Andalucía, la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos va incluso más allá del periodo vacacional que arranca a finales del próximo mes de marzo. Advierten de que la caída en las ventas de hasta el 30% en suelo andaluz podría generar «un serio daño reputacional si no se restablece con urgencia una conectividad ferroviaria fiable y competitiva».

El vicepresidente ejecutivo de la patronal costasoleña Aehcos, Javier Hernández, recalcó a este periódico que en este primer trimestre la provincia malagueña se juega el 20% de toda la facturación anual, por lo que la preocupación a estas alturas del calendario es manifiesta. Otros integrantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol recuerdan que a la falta de trenes se le suma el reciente enjambre de borrascas, que también ha condicionado el trimestre sobremanera. En este apartado, lo más positivo, es que Málaga ha logrado recuperar los niveles de agua embalsada y aleja el fantasma de las restricciones que durante varios veranos han mantenido en jaque al propio segmento hotelero.

Turistas por el Centro de la capital malagueña. | F. EXTREMERA

Incertidumbre para Semana Santa

¿Qué indica el sector de la hostelería? Que de la mano de las cifras de los hoteles, la incertidumbre de cara a Semana Santa puede propiciar un trimestre deficitario por primera vez en varios ejercicios, en los que se ha ido de récord en récord. En los primeros días a partir del accidente en Adamuz del 18 de enero, que lamentablemente se saldaba con más de medio centenar de fallecidos, las cancelaciones en las reservas fueron de hasta el 15%. Pero con el paso de las semanas y el deterioro progresivo de las perspectivas para ver reabiertas las vías, la demanda no ha dejado de bajar.

Sobre ese daño reputacional que la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad puede acarrear también ha hablado ya el Ejecutivo autonómico. Para el turismo puede representar un «golpe muy serio» ante esa proximidad de la Semana Santa. Lo expresaba este viernes la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España.

En una visita a Coín recordó que la próxima semana se cumplirá «ya un mes del terrible accidente», con 46 fallecidos, y la falta de comunicación ferroviaria, que «en principio, iba a ser un arreglo por diez días, ya va para un mes». Málaga, al igual que Sevilla o Córdoba, «están sufriendo los efectos de la incomunicación». España expresó que ya «no es un simple trastorno» de personas que tengan que ir a Madrid o al contrario, sino que los efectos en el sector turístico acarrean pérdidas millonarias.

Otros sectores afectados

El gremio del taxi, las agencias de viajes, los comercios que dependen directamente de las estaciones de tren, los vehículos alquilados con conductor y así un rosario de puestos de empleo que dependen indirectamente de que a diario puedan o no llegar los viajeros a través de las vías ferroviarias. Carolina España manifestaba que hay que ponerse a trabajar «con urgencia para restablecer la conexión». Y es que al día la economía andaluza deja de ingresar «no menos» de medio millón de euros.

La consejera instaba a que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «se traiga a Andalucía al ministro de Transportes, Óscar Puente». Especificó que la comunidad autónoma andaluza «no puede estar aislada permanentemente». Y ha aprovechado la ocasión para reclamar «una fecha cierta» para el restablecimiento de la conexión ferroviaria, al tiempo que ha pedido «conocer la verdad» sobre el accidente de Adamuz y los motivos que lo provocaron «para que no vuelva a producirse nunca».

Esa exigencia también la expresan los empresarios del sector turístico. Consideran que una de las principales consecuencias de la falta de una fecha definitiva para la reapertura genera inquietud entre los potenciales visitantes. Así lo manifiestan a este periódico touroperadores internacionales, que a diario «piden información y claridad» a las autoridades españolas.

Organización de eventos

Otro segmento que se resiente bastante es el de la organización de eventos, porque los aforos en Málaga, como ya se han observado en las últimas ferias y festivales, no alcanzan ni la mitad de las previsiones iniciales. Al respecto, los organizadores del Festival de Málaga alegan que en el caso de actores y productores, la mayoría ha optado ya por garantizarse su asistencia mediante la adquisición de billetes de avión.

La imagen que a diario ofrece la principal estación ferroviaria de la provincia es desoladora. Lo constata Cinta Pedrosa, que se encuentra al frente de una de esas tiendas más populares de la estación, donde se puede adquirir la prensa, por ejemplo, con la que emprender el viaje al tiempo que el pasajero se informa.

Esta empresaria alega que su facturación ha caído más de la mitad. Y recuerda que cuando leyó que se reabriría el tránsito ferroviario el 7 de febrero a ella misma le costó creerlo. «Ya dije que ojalá fuese así», alegaba. No obstante, para ella lo principal en este asunto son las vidas que se han ido, las que emprendían la ruta de fin de semana para no volver a casa.

Bajada general de ventas

En relación a la bajada general de las ventas a raíz de la interrupción del tráfico ferroviario y de las condiciones meteorológicas adversas en el arranque de este año, un informe del BBVA publicado este pasado viernes incidía en que los datos de compras con tarjeta reflejaban un «deterioro acusado del gasto presencial, con caídas interanuales tanto en el consumo nacional como en el extranjero y un ensanchamiento significativo de los diferenciales negativos de crecimiento respecto al resto de España».

Así, en las provincias afectadas por esta situación, el gasto presencial mostró un «fuerte ajuste» entre el 1 y el 7 de febrero y, en particular, puesto que el consumo con tarjetas nacionales cayó un 6,2% en términos interanuales. A la debilidad del gasto ya observada en los días previos en las provincias afectadas por la falta de trenes, Málaga y las también andaluzas Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, se les unió el efecto del tren de borrascas.

En su informe, la citada entidad bancaria manifiesta que el turismo nacional «también se está resintiendo». Así, el gasto realizado en las provincias afectadas por clientes de BBVA residentes en otra provincia diferente a la de destino fue el más afectado, con una caída del 23,8% interanual, frente al -6,5% interanual en la semana del 25 al 31 de enero.

El temor de las agencias turísticas y entidades hoteleras consultadas, como ocurriese en anteriores episodios históricos, pasa por la posibilidad de que los potenciales viajeros opten por otros destinos, y luego logren fidelizarlos.