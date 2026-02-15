Virtudes de moverse poco y otros placeres

Lunes. El no viajar. Como no hay muchos trenes y los que hay van de aquella manera, se queda uno quieto. Además, hay caos en el Cercanías. Parece que de repente hubiera un parón, una avería colosal y colectiva. Veo en X una foto de una sucursal de los restaurantes Rodilla (ay, ese sandwich de salami) en Atocha, vacío, distópico, desierto. Me cuenta un compañero que para llegar a mi ciudad ha tenido que volar desde Alicante hasta Bilbao y de allí hasta aquí. Pues sí que hay que tener ganas (y motivo) para venir. Yo no voy a ningún lado a no ser con la imaginación.

Martes. A Luis Tosar, con poner su habitual rostro de reconcentrado ya le vale, salva el envite, gana el jornal y sale airoso. En una serie previsible de mejorable guión pero que tiene el habitual ritmo Calparsoro, esto es, adrenalina, violencia sugerida y explícita, vibración. La que está muy bien es Leonor Waitling, que hace de jefa moral de un grupo de becerros ultras y nazis. Grupo, por cierto, demasiado arquetípico. La serie se llama Salvador (Netflix). El empeño audiovisual de uno esta semana ha sido este junto con los estertores de Kobra Kai, ya estamos en la quinta temporada.

Miércoles. Araboka Plaza. Glorioso el esturión y estupendo gazpachuelo. El gazpachuelo ha proliferado y ahora está en muchos sitios. No hay restaurante sin su gazpachuelo. Hay una burbuja del gazpachuelo. A ver si no es una moda. La de la pata de pulpo a la brasa ya va remitiendo, igual que remitió lo de las berenjenas fritas con miel de caña. Este gazpachuelo es suave y delicioso, en cuenco pequeño. La tertulia va sobre política pero el vino, Perezoso (Ronda), nos lleva a nuestras querencias, el columnismo, los medios, los periódicos.

Jueves. El periodista cordobés Antonio Villareal ha publicado el ibro ‘Tertulianos, un viaje a la industria de la opinión en España’. Un ensayo lúcido e irónico que se hace eco de la primera tesis sobre el asunto que hubo y que cuenta la historia de las tertulias modernas, con Luis del Olmo como pionero y uno de los inventores. Villareal se sumerge personalmente en algunas de las tertulias de la Cope, la Ser, la televisión, etc. y analiza comportamientos y da claves. Desde las madrugadas radiofónicas de los años ochenta hasta las omnipresentes mesas televisivas del prime time actual, el trabajo de Villareal recorre cuarenta y pico años de historia de un formato tan rentable y entretenido. Yo por mi parte, como modesto tertuliano ocasional, trato de aportar un poco de desdramatización, nada de pontificado, una gota de ironía y, sobre todo, no pronunciar nunca determinadas muletillas.

Viernes. Gabriel Rufián se ha apuntado al Linkedin de la izquierda por ver si opta al puesto de jefe nacional. El asunto nos da para comentario en Canal Sur radio, con Juan Carlos Vélez, Ana Cabanillas y Ángela Cañal. Hablamos también de la inmensa solidaridad andaluza, con Ronda acogiendo a todo un pueblo entero, Grazalema, y la gente volcándose.

A la noche, Chaves Nogales. Diarios de la Segunda Guerra Mundial (Editorial El Paseo). Segundo tomo. Crónicas desde Londres 1939-1944. Página 203: «Los españoles han sabido durante siglos lo que los nazis aún no saben: mezclarse con todos los pueblos de la tierra, aceptar a todas las razas mezcladas sin perder las cualidades raciales, la herencia espiritual de la antigua raza que atesora un depósito sagrado de cultura y civilización».