El Ayuntamiento de Málaga activa la cesión del solar del Astoria para la futura sede cultural de Fundación Unicaja

El eterno solar de los antiguos cines Astoria-Victoria, en plena plaza de la Merced, comienza a dar señales de movimiento administrativo, después de siete años de la demolición del edificio. El Ayuntamiento de Málaga llevará este martes a la Junta de Gobierno Local el protocolo de intenciones suscrito con la Fundación Unicaja, un documento que supone el arranque formal del procedimiento para la concesión demanial de la parcela municipal. Se trata, por ahora, de un primer paso burocrático, pero relevante: abre la vía para que la entidad instale en este espacio su futura sede cultural, llamada a convertirse en uno de los nuevos focos de actividad artística y social del Centro histórico.

La parcela cuenta con una superficie de 1.298,70 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 6.340 metros cuadrados de techo. El suelo está valorado en casi 17,6 millones de euros y tiene la calificación urbanística de servicio de interés público comercial.

Este encaje normativo permite el desarrollo de equipamientos culturales, un uso que el Ayuntamiento considera de interés público municipal, argumento clave para sustentar la futura concesión.

El protocolo conocido ahora no implica todavía la cesión efectiva, sino el compromiso municipal de iniciar el expediente administrativo que deberá culminar con la formalización de la concesión, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Un centro cultural con conciertos, exposiciones y acción social

La Fundación Unicaja proyecta levantar en el solar su sede institucional en Málaga, desde donde desplegará un programa que incluirá conciertos, exposiciones, actividades sociales, culturales y educativas.

El planteamiento encaja con la estrategia municipal de reforzar el eje cultural del Centro Histórico, especialmente en un enclave que durante años ha sido símbolo de debate ciudadano tras la demolición de los antiguos cines.

El Ayuntamiento y la fundación comparten en el documento la voluntad de impulsar la cultura como motor de progreso económico y cohesión social, en línea con la consolidación de Málaga como ciudad cultural.

Un protocolo con vigencia limitada

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años desde su firma, salvo que la concesión se formalice antes. En ese caso, el protocolo quedaría automáticamente sustituido por el título jurídico definitivo.

Este calendario marca los tiempos políticos y administrativos de una operación que, de materializarse, supondrá la transformación definitiva de uno de los solares más emblemáticos y controvertidos del Centro de Málaga.

Tras años de debates, proyectos frustrados y concursos fallidos, el Astoria inicia así una nueva fase. De momento, sobre el papel. Pero con un horizonte cultural definido.