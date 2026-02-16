Doñana rebosa: las imágenes de satélite muestran las marismas llenas de agua tras años de sequía

Lejos quedan ya las imágenes de las lagunas de Doñana secas. Durante años, los fondos cuarteados de las marismas se convertían en noticia, sin embargo, la fotografía que presenta el entorno del parque en estos días es muy distinta. El agua lo cubre todo. El temporal que ha castigado Andalucía en las últimas semanas ha dado un respiro a la marisma que vive un año hidrológico "positivo" por primera vez en mucho tiempo.

La Estación Agroclimática del Ifapa, en el norte de El Rocío, ha recogido en lo que va de año hidrológico, es decir, desde octubre, 582 litros por metro cuadrado. Esta cifra no se alcanza desde el curso 2009-2010. Así, una imagen del parque tomada por el satélite Sentinel-2 muestra la marisma inundada "casi por completo", algo que ya parecía casi imposible. La foto es del 14 de febrero y "solo se mantienen sin agua las vetas más elevadas".

El agua se nota también en el rosario de lagunas temporales y el sistema de Santa Olalla, que presenta "gran cantidad de agua". "Para las aves, peces, anfibios y muchos insectos esto supone una gran oportunidad, pero para otra fauna terrestre las inundaciones siempre suponen momentos de estrés, aunque a la postre también les compensará con más alimento y posibilidades de reproducción", sostienen.

A la espera de "una hermosa primavera"

La cantidad de agua que ha caído es tal que las marismas de Sanlúcar de Barrameda también está completamente anegadas así como las explotaciones salineras. Ante este panorama, desde el Espacio Natural de Doñana confían en que esto no sea solo un espejismo, sino que sea "el preludio de una hermosa primavera" en la que el agua sea la protagonista de la marisma y no la sequía.

"Casi toda la marisma ha quedado ya bajo agua, que a la larga es el elemento fundamental para que la biodiversidad de Doñana se mantenga en todo su esplendor", han detallado desde el Espacio Natural de Doñana en sus redes sociales. De hecho, en la estación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Matalascañas 450 litros por metro cuadrado, 120 litros por metro cuadrado más que la media en estas fechas.

Doñana está "como hacía muchos años" que no estaba. A las lluvias que la propia marisma ha recibido, que se suma también el agua recibida de los caudales que desembocan en el área protegida, que en estos momentos se encuentra en máximos. Esto ha favorecido la inundación prácticamente al completo. De hecho, en algunos puntos, más allá de los cauces de los ríos, se alcanzan los 90 centímetros de agua.

Los problemas siguen en el acuífero

Aunque las borrascas que se repiten desde principios del otoño han cambiado la tendencia de sequía en Andalucía y han llenado las marismas, no son suficientes para recuperar el acuífero de Doñana. Sin una reducción del uso del agua, en la que trabajan las distintas administraciones responsables, este buen aspecto de las lagunas no se traslada al acuífero, cuyo llenado es mucho más lento.

Si bien los dos últimos años hídricos han sido positivos en cuando al número de precipitaciones, con acumulados que chocan con los de años anteriores., todavía falta tiempo y agua para recuperar el estado idóneo del acuífero. La sequía prolongada que ha padecido la comunidad autónoma, sumada al uso indiscriminado del agua en el entorno del parque, han provocado que su estado actual sea delicado.

Desde la Estación Biológica de Doñana apuntan a que la única forma de recuperar el estado del acuífero sería "reducir la demanda de agua en la comarca", un objetivo que buscan tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España. De hecho, el 15 de octubre, la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir aprobó el Plan de Actuaciones de la Masa de Agua Subterránea de La Rocina, que prevé reducir un 15% las extracciones de cara a 2026.