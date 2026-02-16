Freepik adquiere la serie de fantasía oscura 'The Chronicles of Bone', creada con IA por Kavan Cardoza

La empresa Freepik acaba de adquirir 'The Chronicles of Bone', una serie original de fantasía oscura, creada íntegramente con inteligencia artificial (IA) por el cineasta creativo Kavan Cardoza, conocido como Kavan the Kid, y cofundador del estudio de IA estadounidense Phantom X.

Aunque Freepik ha adquirido el proyecto como serie original para su plataforma, Cardoza mantiene el cien por cien de la propiedad intelectual y el control total sobre su visión creativa, ha informado este lunes en un comunicado Freepik, fundada en Málaga en 2010. Este acuerdo supone el estreno de la primera serie original de la plataforma y marca un "hito revolucionario" en el sector, según la empresa.

"Elegimos asociarnos con Freepik porque combinan la plataforma creativa de IA más potente con un compromiso real hacia la visión del creador", ha afirmado Cardoza. "No solo ofrecen las herramientas; dan la libertad de construir sin restricciones ni interferencias. Ese tipo de apoyo es esencial para recuperar la narrativa puramente original y preservar la voz del autor", ha añadido.

Cuando Cardoza empezó a presentar la serie, muchos se sorprendieron al descubrir que el universo ya estaba totalmente desarrollado como una producción de cinco temporadas, con más de cuarenta personajes principales y tramas complejas e interconectadas.

Para dar vida a estos personajes, Cardoza utiliza un método híbrido innovador en el que combina la creación física, en el que diseña y confecciona él mismo el vestuario de los personajes como base visual, para luego transformarlos digitalmente. De esta forma, esos diseños tangibles se introducen en la plataforma de Freepik, donde se transforman en sus versiones finales para la pantalla.

Kavan Cardoza / L.O.

Según el cineasta, empezar con el vestuario real establece una autoría clara y permite registrar la propiedad intelectual de la identidad visual, aportando una prueba de que los personajes nacieron en una realidad física antes de ser expandidos mediante IA. 'The Chronicles of Bone' ofrece una reinterpretación de personajes clásicos, bebiendo de los mundos de Peter Pan, Robin Hood, el Rey Arturo o Frankenstein, entre otros.

Sin embargo, en lugar de limitarse a contar sus historias, Cardoza los despoja de su esencia conocida para reconstruirlos dentro de un universo donde se funden todos los personajes, y en el que la mayor amenaza es un ejército vampírico conocido como los Mordanes.

Pero no son los vampiros convencionales que conocemos, ya que no necesitan alimentarse de sangre ni esconderse del sol. Son inmortales y poseen fuerza y velocidad sobrehumanas, pero su verdadero poder reside en el control, y, cuando un personaje es mordido, no solo se transforma, sino que cae bajo la influencia vampírica, pasando a formar parte de un ejército vinculado a su voluntad.

Cada episodio de la serie es obra exclusiva de Cardoza de principio a fin, en los que se encarga personalmente de escribir, construir, animar, editar, diseñar el sonido, etalonar y completar cada etapa de la posproducción, gestionando todo el proceso técnico y creativo detrás de cada entrega.Con episod ios de entre 10 y 15 minutos, cada entrega requiere unas tres o cuatro semanas de trabajo, un ritmo que permite mantener una cadencia de estreno mensual, el primer martes de cada mes.

"Al lanzar un episodio al mes, la serie se mantiene a la vanguardia de lo que las herramientas de IA pueden hacer", ha afirmado Cardoza. "Como la tecnología avanza tan rápido, quiero que cada capítulo represente lo mejor que el medio es capaz de ofrecer en ese preciso momento", ha agregado.

Para asentar este mundo, Cardoza lanzó 'The Chronicles of Bone' con una temporada prólogo de seis episodios, y cada uno se centra en un personaje clave de la primera temporada, permitiendo que el público se familiarice con sus motivaciones antes de que la serie pase a su formato de múltiples tramas.

Cardoza estrenó en 2025 'Echo Hunter', la primera película de IA aprobada por el sindicato de actores (SAG), protagonizada por Breckin Meyer, seguida de 'Echo Hunter: A Memory Too Far', con King Bach.