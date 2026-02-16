Las ETT firman su mejor cifra histórica de contratos en Málaga tras crecer el doble que en España

Las empresas de recursos humanos o trabajo temporal, popularmente conocidas como ETT, han cerrado con cerca 85.000 contratos firmados en Málaga, cifra que supera en un 10,4% a la del ejercicio anterior y supone la más alta de la que se tiene constancia en la serie histórica, según los datos facilitados a este periódico por la patronal Asempleo, que agrupa a las principales compañías del sector. El sector crece en contratación por segundo año consecutivo tras haberse adaptado ya por completo al marco de la reforma laboral, cuya entrada en vigor dejó una caída de contrataciones en 2022 y 2023 tras reducirse las modalidades de empleo temporal por la supresión del contrato por obra y servicio (muy usado hasta entonces para atender segmentos como actividades recreativas, ocio u hostelería).

De hecho, si se compara con los menos de 65.000 que se suscribieron en 2023, el crecimiento de las ETT en Málaga en 2025 desde entonces ha sido de más del 30%. Se confirma así el gran año de actividad en la economía provincial.

Los contratos por los que las ETT ceden temporalmente a trabajadores a sus empresas clientes se denominan técnicamente «de puesta a disposición» (CPD). En España, las ETT firmaron de enero a noviembre un total de 3,9 millones, según la última estadística del Ministerio de Trabajo, de los 82.325 corresponden a la provincia de Málaga (cuyo peso en el total nacional es del 2%).

El año superará así los cuatro millones de contratos en España, superando en este caso en un 5,5% los números del año anterior. Cabe aclarar que los CPD incluyen todos los «llamamientos» que se hacen a los trabajadores, de forma que si una persona que tiene un contrato fijo discontinuo con una ETT trabaja, por ejemplo, durante cuatro periodos en un año, computa como cuatro CPD.

"Una dinámica notable en Málaga"

"La dinámica de Málaga es notable. Un crecimiento de dos dígitos en la firma de CPD, como el que ha presentado el año pasado, explica en gran medida lo que ya estamos viendo en esta provincia: un crecimiento económico que se fortalece cada año, impulsado por el buen desempeño del sector turístico, de la hostelería y el comercio, que han encontrado en la zona un motor de expansión", señala a este periódico el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

A su juicio, estos datos también evidencian la estructura del mercado de trabajo español y malagueño, «que tiene una alta estacionalidad y que necesita, cada vez más, de políticas de empleo que promuevan la flexibilidad para las empresas, la mayoría de ellas pymes, en los momentos de mayor actividad, y a la vez certidumbre y estabilidad para los trabajadores».

"En 2025, la creación de empleo en el conjunto del país mostró su fortaleza y capacidad de resiliencia, y sostener esto no será sencillo, porque el panorama europeo y mundial contempla una alta incertidumbre. Aunque España abandera el crecimiento del empleo en la Eurozona, debemos avanzar decididamente hacia la mejora de la competitividad y no estar tan expuestos a los vaivenes estacionales. Zonas como Málaga, así como los puntos de gran concentración de la actividad turística en España, deben trabajar aún más, para compaginar estos picos de actividad con una sólida base productiva que ofrezca crecimiento de forma sostenida", reflexiona Cruañas.

Asempleo señala que la «calidad» del empleo juvenil será el principal reto laboral que afrontará España en 2026. "El creciente desajuste entre la formación adquirida y las vacantes disponibles está generando un escenario de frustración y vulnerabilidad para la generación mejor formada de nuestra historia", comenta.

"Escasez de candidatos"

Por su parte, el director de Adecco en Málaga, Gonzalo Cadenas, afirma que el pasado ejercicio fue «muy bueno» a nivel laboral y vaticina que la dinámica de 2026 será casi igual, aunque con crecimientos menos intensos. "El mercado está muy fuerte, ha habido un incremento considerable en el volumen de contratación y de movimiento de personal", explica a este periódico. Hostelería, logística, industria alimentaria, retail o industria fabril son algunos de los ámbitos que más CPD reclaman de las ETT.

"La logística está tirando mucho del crecimiento, tanto en el ámbito de plataformas logísticas (carretilleros, mozos, preparadores de pedidos, etc) como sector de última milla (repartidores). En la industria manufacturera vinculada a la alimentación hay también picos de actividad que requieren trabajadores de forma continuada, desde los subtropicales de la Axarquía a la industria alimentaria de Málaga y también de Antequera, donde se está empezando a mover mucho negocio", comenta.

En cuanto a la hostelería, la actividad de las ETT se centra en contrataciones del ámbito hotelero (camareras de piso, ayudantes de cocina, camareros, etc). "En cafeterías y restaurantes funciona más el boca a boca", afirma. Antes este volumen de contratación hotelera se daba más en la Costa del Sol, pero ahora también Málaga capita está consolidando mucho volumen de contratación.

Trabajadores de hostelería en Málaga. / L. O.

Por otro lado, el responsable de Adecco detecta, en general una "escasez importante" de candidatos para responder a los requerimientos de empleo que les llegan de las empresas. "Se da sobre todo en perfiles cualificados y en todos los sectores. En este sentido, es esencial que sepamos adecuar oferta y demanda en el actual mercado. Hacen falta muchos cursos prácticos, es decir, formación ad hoc, para cubrir las necesidades de las empresas", asegura.

La suspensión del AVE condiciona el inicio de 2026

La época fuerte de las contrataciones empieza en marzo, en torno a la Semana Santa, y se prolonga hasta final de septiembre. En octubre suele haber un pequeño parón y luego se remonta en noviembre y diciembre, coincidiendo con la campaña navideña.

Cadenas señala que el inicio de este 2026 se está viendo condicionado por las intensas lluvias y el impacto de la suspensión de la Alta Velocidad tras el trágico accidente de Adamuz (Córdoba). "Algunos sectores nos comenta que se está notando algo una bajada de consumo, no mucho, pero algo sí", dice.