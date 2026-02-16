Ni Gibralfaro ni el de Álora: este es el famoso castillo de Málaga que tiene ocultas a vista de todos las cenizas de su constructor

Uno de los castillos más famosos de toda Málaga tiene ocultas en su interior las cenizas de su constructor, un médico apasionado por el arte, la historia y la arquitectura que quería hacer un monumento que sirviera de homenaje al descubrimiento de América.

Se trata del emblemático Castillo de Colomares, en Benalmádena, un monumento de titularidad privada que se abrió con motivo del quinto centenario del descubrimiento de Cristóbal Colón y que fue construido en apenas siete años gracias al trabajo de solo tres personas: su impulsor y creador, el doctor Esteban Martín y Martín, y dos maestros canteros y albañiles malagueños.

Construcción del Castillo de Colomares, en Benalmádena, Málaga / Castillo Monumento Colomares

Entre los tres, trabajaron en este castillo cada día entre los años 1987 y 1994 hasta convertirlo en uno de los más visitados y singulares de Málaga, además de albergar la capilla más pequeña del mundo, la Iglesia de Santa Isabel de Hungría, de tan solo 1,96 metros de superficie.

Un castillo de la Baja Edad Media, construido en el siglo XX

Por su parte, el Castillo de Colomares en su conjunto ocupa una superficie de 1.500 metros y está realizado en piedra, ladrillo y cemento siguiendo rigorosamente las técnicas utilizadas durante la Baja Edad Media, bajo expreso deseo y voluntad del médico.

De igual modo, en este monumento que mezcla influencias de diferentes estilos arquitectónicos como el neobizantino, neorrománico, neogótico y neomudéjar, su autor realizó un homenaje a las tres religiones presentes en España durante el siglo XV, cuando Colón realizó su descubrimiento, mostrando así rastros cristianos, árabes y hebreos.

El Castillo de Colomares, un libro al aire libre

El recorrido por el castillo también busca contar su propia historia a través de una serie de símbolos y grabados que conforman una especie de cuento al aire libre, localizados por toda la construcción, en la que también se pueden encontrar las tres naves que utilizó Colón en su viaje a América.

Además, en el castillo se puede encontrar una pagoda china como guiño de Esteban Martín al verdadero sueño de Colón: hallar una ruta paralela que conectara Europa y Asia.

Los inicios del constructor de este castillo malagueño y su viaje a Estados Unidos

Esta construcción fue "ideada, realizada y pagada" por Esteban Martín Martín, tal y como reza la propia web del castillo, un hombre que nació en 1926 en Granollers, se licenció en Medicina por la Universidad de Valladolid y emigró a los Estados Unidos en 1950 para ejercer como ginecólogo y cirujano hasta los años 80.

La iglesia más pequeña del mundo no llega a los dos metros. / La Opinión

Tras esto, regresó a España a la edad de 70 años y compró la finca en la que en la actualidad se encuentra este monumento que recibe cada jornada a decenas de visitantes de todos los rincones del mundo.

Horarios y precios para visitar el Castillo de Colomares

Y para conmemorar el sueño que supuso su construcción para el médico, su familia decidió guardar sus cenizas dentro del monumento tras su fallecimiento, en 2001. Así, sus restos descansan bajo el altar de la iglesia dedicada a Santa Isabel de Hungría, para que el constructor pueda disfrutar eternamente de su amada obra.

Un castillo que se puede visitar de martes a domingos de 10.00 a 18.00 horas durante el invierno, mientras que los lunes permanece cerrado. El horario cambia según la estación del año.

Castillo de Colomares, en Benalmádena, Málaga / Castillo Monumento Colomares

Para adentrarse en su interior, es necesario adquirir una entrada directamente en taquilla, que tiene un precio de 3 euros para los adultos y 2 euros para niños y pensionistas.