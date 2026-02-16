Huelga de médicos en Málaga: la Junta cifra el seguimiento del primer día en un 25,57% y los sindicatos en cerca de un 50%

Los médicos de Málaga están llamados desde hoy y hasta el próximo viernes 20 de febrero a una huelga nacional para mostrar su rechazo al Estatuto Marco —la norma que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud— impulsado por el Ministerio de Sanidad. Será un paro de cinco días que se repetirá una semana de cada mes hasta junio.

En la provincia de Málaga están convocados más de 5.700 facultativos que ejercen en la sanidad pública. Se trata de la cuarta huelga que el colectivo médico lleva a cabo en menos de un año para reclamar un Estatuto Propio que reconozca las singularidades de la profesión médica.

Entre sus principales reivindicaciones destacan la creación de la categoría profesional A1+, una jornada laboral de 35 horas semanales y el fin de las guardias obligatorias de 24 horas, que, además, actualmente, no computan para la jubilación y se retribuyen por debajo de la tarifa normal.

Datos de seguimiento

Según la Consejería de Sanidad, el seguimiento de esta primera jornada de huelga en la provincia ha sido del 25,57%, la cuarta cifra más elevada de toda la comunidad. Por provincias, el apoyo ha sido el siguiente: Almería (28,46%), Cádiz (23,83%), Córdoba (17,49%), Granada (21,06%), Huelva (31,73%), Jaén (15,71%) y Sevilla (30,43%).

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM), eleva la cifra a cerca de un 50%, a falta de conocer de forma completa todos los resultados. En el caso de los tres grandes hospitales de la provincia (Regional, Virgen de la Victoria y Costa del Sol), precisan que en torno al 40% y al 50% de los facultativos han secundado este lunes la huelga, y el 70% de los residentes.

Menos seguimiento en Primaria

Destacan el caso concreto del Hospital Costa del Sol, donde el respaldo del paro ha alcanzado el 70% entre los médicos facultativos y un 80% en el caso de los residentes. En el caso de Atención Primaria, la huelga se ha notado en menor proporción, llegando al 30%.

El Sindicato Médico de Málaga ha calificado como “muy buenos” los resultados de este primer día de huelga, que se extenderá hasta el próximo viernes 20 de febrero. “Para ser el primer día de huelga de esta semana, y de los cinco meses que quedan, entendemos que es un gran apoyo y esperemos que sigamos creciendo y demostrando el descontento que tenemos todos los facultativos con este estatuto”, ha afirmado su presidente, Antonio Martín.

Manifestación en Málaga

Asimismo, ha señalado que el próximo miércoles 18 de febrero el SMM, junto al Colegio de Médicos de Málaga, la Asociación MIR España y la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Málaga han convocado una manifestación que partirá desde la Plaza de la Marina a las 12.00 horas y continuará por calle Larios hasta la Plaza de la Constitución.

Huelga de Médicos de Málaga en diciembre de 2025 / A.T.

Martín ha recordado que se trata de una protesta a nivel nacional y que la huelga es la única opción que les han dejado: “Hemos intentado durante un tiempo convencerles de que tenían que cambiar y que tenían que arreglar las características de esclavitud que soportamos”.

Impacto de la última huelga

El pasado viernes, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, mostró la preocupación del Gobierno andaluz por esta nueva convocatoria de huelga, ya que la anterior —que se llevó a cabo del 9 al 12 de diciembre— tuvo un impacto económico estimado de casi 38 millones de euros en el sistema sanitario público andaluz.

Además, provocó la suspensión 212.471 consultas de Atención Primaria, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias.

En esta ocasión, la huelga está prevista que se repita todos los meses hasta junio. Las siguientes convocatorias son del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio