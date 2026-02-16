La Junta y los empresarios reclaman en Málaga al Gobierno "medidas urgentes" para recuperar la confianza en el AVE y alertan del impacto en el turismo

La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han reclamado este lunes en Málaga al Gobierno central una fecha "exacta, real y cierta" para el restablecimiento de la línea de Alta Velocidad con Madrid, interrumpida desde el pasado 18 de enero tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Tanto el Ejecutivo andaluz como la patronal afirman que, además de reabrir el servicio, se trata de "recuperar la normalidad y la confianza" en este modelo de transporte, clave para la economía y la movilidad de la región. En este tiempo de supresión del AVE, según sus cálculos, Andalucía ha perdido unos 880.000 potenciales viajeros que usan este servicio (31.000 al día), de los unos 250.000 corresponden a Málaga, lo que ha está generando un grave impacto en sectores como el turismo, que a nivel andaluz esta ya registrando un 30% menos de reservas hoteleras que hace un año.

"Nuestra preocupación es enorme por la situación que atraviesa ahora mismo Andalucía y también la provincia de Málaga como consecuencia de los problemas de conexión con el norte, sobre todo con la capital de España, con Madrid", han explicado el presidente de la CEA, Javier González de Lara, que también es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

Ambos, tras mantener una reunión en la sede de la CEM para analizar la situación, han pedido al Ejecutivo central "decisiones urgentes" para adoptar "planes de choque" y medidas encaminadas a paliar los problemas económicos y de movilidad que sufren los ciudadanos y las empresas.

Las valoraciones de la Junta y de la CEA se han producido antes de conocerse unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha adelantado a la salida de un acto en Madrid que la línea del AVE entre Madrid y Andalucía podría a abrir "mañana o pasado" (en referencia a este martes o miércoles).

Pérdidas económicas en Málaga y Andalucía

González de Lara cree, por ejemplo, que las estimaciones de 109 millones de euros de pérdidas hasta ahora en el turismo que ha calculado la Diputación de Málaga en un informe publicado ayer domingo "se pueden quedar bastante cortas" si no se adpotan medidas urgentes y planes de choque.

"Se echa en falta, en mi opinión, una actuación urgente, diligente por parte del Ministerio, no ya para la precisión de la conectividad en Andalucía, que es vital, sino incluso de reconocer los errores y, sobre todo, de establecer unas pautas, unos planes de choque, medidas preventivas, para evitar no sólo accidentes sino para mejorar esa logística y el mantenimiento de todo lo que es la red ferroviaria. Esto va de dinero, de inversión y de voluntad política, de intentar que las infraestructuras en nuestro país no se nos caigan", ha afirmado.

La consejera Carloina España, reunida con la CEA en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). / L. O.

Los empresarios también han trasladado su temor de que la Alta Velocidad se restablezca con tiempos de viaje por encima de los habituales (según González de Lara, de dos horas y veinte minutos a Madrid se podría pasar a cerca de cinco horas). "Eso nos haría mucho daño a la competividad del destino: queremos que se recupere la certeza, saber cuándo estarán operativas las infraestructuras", ha alertado . A su juicio, que el AVE funcione como un modelo de media distancia "no es lo que se merece ni Málaga ni Andalucía".

Las reservas turísticas para Semana Santa y verano, en juego

El representante empresarial afirma que quieren transmitir "confianza", pero también "rigor y, sobre todo, exigencia a la hora de tomar decisiones en el futuro" y ha calificado de "preocupante" la situación que viven los hoteles andaluces, en unas fechas donde se están jugando las reservas de clientes para Semana Santa e, incluso, la toma de decisiones de los turistas y las familias de cara a prrogamar sus vacaciones de verano.

"¿Qué destino van a tomar a la hora de ir a la Costa del Sol, a Andalucía, de cara a pasar sus vacaciones? Los problemas de movilidad y las papeletas los tiene fundamentalmente Andalucía. El resto de comunidades autónomas tienen en general movilidad normalizada, salvo circunstancias concretas o puntuales como Cataluña con Rodalíes. La realidad es que Andalucía está sufriendo ahora mismo una desconexión muy grave y eso genera problemas importantes de confianza e incertidumbre", ha comentado González de Lara.

Una imagen del vestíbulo de la estación María Zambrano de Málaga. / Álex Zea

La CEA recuerda que, pese a la poderosa conexión que ofrece el Aeropuerto de Málaga, la conexión de Alta Velocidad resulta "imprescincible" para mantener el fujo económico y turístico de la provincia y de la comunidad. En este sentido, González de Lara también ha citado los problemas que sufre el segmento del turismo MICE de congresos, con eventos celebrados en Andalucía que se están quedando a la mitad del aforo por las dificultades de asistencia de los participantes que teníam que venir en tren de otras partes de España", ha explicado.

Carolina España: "temor a un daño reputacional para Andalucía"

La consejera de Economía Carolina España, ha coincidido en el análisis. "Estamos preocupados por la incertidumbre que hay sobre cuándo se va a reponer la conexión ferroviaria de Andalucía con Madrid. Tenemos un imapcto negativo como consecuencia de esa deconexión ferroviaria que está afectanado a nuestra situación económica en general", ha añadido.

La representante de la Junta ha manifestado también su preocupación de que potenciales visitantes de Andalucía, ante la situación de "incertidumbre", puedan optar por otros destinos a medio plazo, y de que pueda hber un "daño reputacional" para la marca Andalucía.

Entre las posibles medidas, la titular de Economía ha urgido al Ejecutivo central a "estudiar la posibilidad" de activar "bonificaciones" en billetes de avión para Andalucía al estilo de las que tienen Canarias y Baleares por su insularidad (de hasta un 75% de descuento).

Ayudas para los municipios por las borrascas

Asimismo, ha señalado que por parte de la Junta, a través del consejero de Turismo, Arturo Bernal, se ha solicitado al Gobierno que "tenga en cuenta" en el decreto que tiene previsto aprobar esta semana en Consejo de Ministros de ayudas para los municipios en los que el tren de borrascas ha tenido una "especial incidencia", también a "los municipios andaluces que están afectados por la desconexión ferroviaria".

La Junta pide así que "se establezca también un paquete de medidas, de ayudas para aquellos empresarios y municipios que, de alguna forma, estén afectados por la desconexión".