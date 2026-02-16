Llegan a Málaga los cruasanes rellenos más virales: así son los Crushant

Málaga se suma a la última tendencia dulce que arrasa en redes sociales. Los cruasanes más virales del momento, conocidos como Crushant, ya pueden disfrutarse en Torremolinos con una propuesta que combina masa madre, rellenos cremosos y toppings irresistibles.

La base es un cruasán de masa madre, más esponjoso y con un sabor más intenso que el tradicional. A partir de ahí, comienza la personalización. Los clientes pueden elegir entre varias bases de chocolate, como Nutella, KitKat o Nocilla blanca.

Toppins ilimitados

Los toppings elevan el cruasán a otro nivel: Kinder Bueno White, Lotus, crema de pistacho, Huesitos, galleta Nutella, galleta Lotus, galleta Oreo o Happy Hippo son algunas de las combinaciones más demandadas. El resultado es un dulce contundente, pensado para los amantes del chocolate y los sabores intensos.

Entre todas las versiones, hay una que destaca por encima del resto: el Crushant de helado Magnum, actualmente el más pedido. La mezcla del cruasán templado con el helado y los toppings crea un contraste de texturas y temperaturas que se ha convertido en el favorito del público.

El precio base de estas creaciones es de 2,50 euros, sin los toppings.