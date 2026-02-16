Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ETTLa TrinidadMálaga se vacíaEl ParqueAgua regeneradaSiirtli NaciMálaga CFUnicajaEntierro del Boquerón
instagramlinkedin

Gastronomía

Llegan a Málaga los cruasanes rellenos más virales: así son los Crushant

Este local ubicado en Torremolinos ofrece una propuesta que combina masa madre, rellenos cremosos y toppings irresistibles

Crushant: el templo de los cruasanes rellenos

Crushant: el templo de los cruasanes rellenos / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga se suma a la última tendencia dulce que arrasa en redes sociales. Los cruasanes más virales del momento, conocidos como Crushant, ya pueden disfrutarse en Torremolinos con una propuesta que combina masa madre, rellenos cremosos y toppings irresistibles.

La base es un cruasán de masa madre, más esponjoso y con un sabor más intenso que el tradicional. A partir de ahí, comienza la personalización. Los clientes pueden elegir entre varias bases de chocolate, como Nutella, KitKat o Nocilla blanca.

Toppins ilimitados

Los toppings elevan el cruasán a otro nivel: Kinder Bueno White, Lotus, crema de pistacho, Huesitos, galleta Nutella, galleta Lotus, galleta Oreo o Happy Hippo son algunas de las combinaciones más demandadas. El resultado es un dulce contundente, pensado para los amantes del chocolate y los sabores intensos.

Entre todas las versiones, hay una que destaca por encima del resto: el Crushant de helado Magnum, actualmente el más pedido. La mezcla del cruasán templado con el helado y los toppings crea un contraste de texturas y temperaturas que se ha convertido en el favorito del público.

Noticias relacionadas y más

El precio base de estas creaciones es de 2,50 euros, sin los toppings.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  3. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  4. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  5. Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
  6. Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
  7. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  8. El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros

La Junta y los empresarios reclaman en Málaga al Gobierno "medidas urgentes" para recuperar la confianza en el AVE y alertan del impacto en el turismo

La Junta y los empresarios reclaman en Málaga al Gobierno "medidas urgentes" para recuperar la confianza en el AVE y alertan del impacto en el turismo

Siirtli Naci: la sombra del narco turco se alarga en la Costa del Sol

Siirtli Naci: la sombra del narco turco se alarga en la Costa del Sol

La Fiscalía presenta denuncia contra el exsecretario del PSOE Torremolinos por presunto acoso sexual

La Fiscalía presenta denuncia contra el exsecretario del PSOE Torremolinos por presunto acoso sexual

Vuelve la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero no completa en Málaga: así será el trayecto

Vuelve la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero no completa en Málaga: así será el trayecto

Llegan a Málaga los cruasanes rellenos más virales: así son los Crushant

Llegan a Málaga los cruasanes rellenos más virales: así son los Crushant

Huelga de médicos en Málaga: la Junta cifra el seguimiento del primer día en un 25,57% y los sindicatos en cerca de un 50%

Huelga de médicos en Málaga: la Junta cifra el seguimiento del primer día en un 25,57% y los sindicatos en cerca de un 50%

Freepik lanza su primera serie original creada íntegramente con IA

Freepik lanza su primera serie original creada íntegramente con IA

ByB Dental: la clínica de Málaga donde recuperar la sonrisa es un proceso claro, natural y garantizado

ByB Dental: la clínica de Málaga donde recuperar la sonrisa es un proceso claro, natural y garantizado
Tracking Pixel Contents