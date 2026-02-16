Málaga en 2050: el agua no dará abasto y el calor superará los 40ºC

El tren de borrascas que ha afectado a la provincia estos últimos días es la evidencia más clara del cambio climático. Al igual que el estrés hídrico y las temperaturas por encima de la media que sufre la ciudad durante el verano. Una situación climática preocupante, de la que vienen advirtiendo los expertos.

A la pregunta de ¿cómo será el tiempo en Málaga en 2050? La respuesta es cuanto menos alarmante y muestran una Málaga marcada por la crisis climática.

Málaga podría llegar a 2050 con una demanda de agua seis veces superior al recurso disponible. Así lo detalla el informe de AXA Climate, consultura de la Fundación AXA, cuyo fin es ayudar a las empresas y al sector público a adaptarse a los riesgos del cambio climático.

El estudia sitúa el estrés hídrico de la provincia en un 575% para ese horizonte, frente al 294% del escenario de referencia, lo que supone casi el doble de exposición al riesgo. El documento define el estrés hídrico como la situación en la que la demanda de agua supera la cantidad disponible (o su calidad no es adecuada), impidiendo cubrir necesidades humanas, agrícolas, industriales y ecológicas.

Más calor en Málaga

El documento subraya que la provincia vivirá un aumento drástico del calor, En 2050, el informe resume un escenario de mayor frecuencia de episodios extremos, con más de 16 días por encima de 40 ºC.

La situación empeorará de cara al 2100, las temperaturas subirán 5 grados más, habrá ya más de 20 días de calor extremos con máximas que superen los 40 grados y un total de 100 noches tropicales con mínimas de más de 22ºC. Además, las olas de calor serán cuatro veces más largas que la media.

Ola de calor en la provincia de Málaga. / Álex Zea

El calor afecta a la economía

La combinación de calor extremo y estrés hídrico aparece como el principal factor de vulnerabilidad para la operatividad empresarial en Málaga. En concreto, el informe destaca que ambos son “los riesgos más importantes” para una empresa del parque tecnológico en 2050.

Pone un ejemplo especialmente sensible: entre 2025 y 2050, un centro de datos del parque tecnológico podría registrar un promedio de 2,7 días de interrupción de actividades por año por calor extremo. El informe también apunta al turismo como uno de los sectores más expuestos a los principales riesgos climáticos, "particularmente en el centro histórico".

La sequía afecta al campo y dispara el precio de las aceitunas. / BLAS GIL

En ese escenario, un hotel situado en el centro histórico debería anticipar, de aquí a 2050, una interrupción de actividades de casi 30 días al año por daños directos por inundaciones, además de casi 3 días por calor extremo y la necesidad de prever cortes de agua.

En la misma línea, el documento detalla esas magnitudes con cifras muy próximas: 29,8 días de interrupción anual por inundación y 3 días por calor extremo en el período 2025-2050.

El campo en riesgo

La falta de agua o el exceso hasta producir inundaciones ponen el campo en peligro. D hecho, la sequía de hace dos años afectó de manera drástica a la producción del accidente de oliva. En 2023 la producción de aceitunas cayó un 55% en España por la falta de agua. Entre 2022 y 2023, el precio del aceite de oliva subió un 50% debido a la sequía.