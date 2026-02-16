Pacientes afectados en Málaga: “Después de un año esperando la cita, he venido hoy y me han dicho que están de huelga”

Yolanda había pedido un permiso este lunes en el trabajo para poder acudir a una cita que tenía con el traumatólogo en el Centro de Alta Resolución José Estrada de Málaga. Sin embargo, al llegar se ha encontrado con que su médico no estaba en la consulta. “Después de un año esperando la cita, he venido hoy y me han dicho que están de huelga, que ya me reubicarán”, señala la paciente, que ahora debe esperar a que la llamen para reasignarle una nueva cita.

Es una de los muchos malagueños que se han visto afectados este lunes por la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que se extenderá hasta el viernes 20 de febrero y que se repetirá una semana de cada mes hasta junio.

La primera jornada de paro se ha dejado notar desde primera en los centros sanitarios de la provincia, donde se han suspendido consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones. A muchos pacientes, como Yolanda, la jornada de huelga les ha pillado por sorpresa y se han enterado al llegar al propio hospital o centro de salud. En su caso, le había extrañado al entrar que no hubiese apenas gente en la sala de espera.

Testimonios de los pacientes

No obstante, a pesar de las molestias, apoya a los médicos y su derecho a la huelga. “La sanidad está fatal, sobre todo, por las listas de espera y la Atención Primaria. Así que, si esto puede arreglar algo, pues habrá que esperar”, apunta Yolanda. En general, los malagueños se muestran comprensivos, aunque muchos lamentan que no se les avise con antelación para evitar que tengan que hacer el viaje en vano.

Por ejemplo, en el caso de Cristian, ha tenido que venir desde Alhaurín. Tenía una consulta de control a las 10.15 horas en el Hospital Regional. “En el momento en el que entré a la consulta me dijeron que la médica estaba de huelga”, explica el paciente, que tampoco tenía constancia de que este lunes comenzase una huelga de médicos.

Cristian y Aurelio en la entrada principal del Hospital Regional de Málaga / L.O.

“Me han dado una cita telefónica y, de acuerdo a la necesidad, se mirará si tengo que tener una cita presencial”, añade Cristian, que comprende la huelga, pero considera que “el paciente no tiene la culpa” y que, por lo menos, podrían haberles advertido.

TAC cancelado

Francisco ha sido otro de los pacientes que ha sufrido este lunes las consecuencias del paro médico. Tenía una cita para un TAC con contraste a las 11.30 horas en el Hospital Regional, por lo que había acudido sin desayunar. Pero, al llegar, le informaron de que había sido suspendido. Francisco, que sí estaba informado de que este lunes comenzaba una huelga de médicos de cinco días, pensaba que no se vería afectado al tratarse de una prueba.

Francisco en la entrada principal del Hospital Regional de Málaga / A.T.

Ahora, debe esperar a que le llamen para asignarle una nueva cita, con la preocupación de que no sabe si el dolor que tiene se debe al nervio ciático o al tumor que tuvo entre la cadera y la columna. “Con la quimio y los rayos que me dieron lo tengo estable, pero cada tres meses me tienen que hacer un TAC por si empieza a andar”, señala el malagueño, que asegura que se vuelve a casa "preocupado".

Consultas externas suspendidas

Martín es otro de los pacientes que este lunes se ha marchado con las manos vacías. “Mi médico especialista estaba de huelga”, informa. En su caso, le ha asignado ya una nueva fecha, pero para dentro de tres meses. “Me ha visto otro médico, pero no el especialista en mi enfermedad”, aclara Martín, que comparte que sufre pancreatitis y que, desde que se lo diagnosticaron, no ha conseguido que le vea un especialista. “Me iba a ver hoy, después de dos años y medio, y hoy no me ha visto”, lamenta. A pesar de ello, aclara que sabe que “no es culpa de los médicos” y que están en su derecho a ejercer la huelga.

Martín en la entrada principal del Hospital Regional de Málaga / A.T.

Nuria Sánchez es la segunda vez que se ha visto afectada por la huelga de médicos. El pasado mes de diciembre tenía programada una cita que coincidió con la convocatoria de paro que tuvo lugar del 9 al 12. Ahora, tenía una nueva cita asignada para el día 19 de marzo, que vuelve a coincidir con otra semana de huelga. Por ello, ha decidido ser previsora y acudir este lunes al Regional para reclamar una nueva fecha.

“Me la dieron para el 19 de marzo, pero, en vista de que caía en huelga, solicité cambiarla y me han dado otra para el 16 de abril”, comparte Nuria, que resalta que está esperando los resultados de una biopsia. “No es ninguna tontería”, remarca.

Nuria Sánchez. / A.T.

No obstante, no todas las consultas se han visto canceladas este primer día de huelga. Mari Carmen, por ejemplo, tenía programada una cita con Neurocirugía en el Hospital Regional y asegura que la han atendido “sin problemas”. En su caso, sabía que había convocado un paro, así que, antes de acudir, intentó llamar por teléfono para confirmar si se mantenía o si se suspendía por la huelga. “He estado llamado esta mañana, pero no nos han cogido. Pero nos hemos atrevido a venir y todo perfecto”, relata. A Margarita, que había acudido a la consulta de Hematología, también la han atendido puntualmente.

Mensaje del Hospital Regional

El Hospital Regional ha publicado este lunes un mensaje en sus redes sociales informando a la ciudadanía de que, debido a la huelga de médicos convocada del 16 al 20 de febrero, pueden producirse alteraciones en la actividad asistencial programada durante estas jornadas, como consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones.

Asimismo, han aclarado que se han establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención urgente, la atención a cuidados críticos, las urgencias obstétricas y pediátricas así como los tratamientos oncológicos y no demorables. “Desde la dirección del centro, se ruega a la ciudadanía su comprensión ante una situación derivada del ejercicio legítimo del derecho de huelga por parte del personal médico”, indican en el mensaje.

Según la Consejería de Sanidad, el seguimiento de esta primera jornada de paro en la provincia ha sido del 25,57%. Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha elevado la cifra a cerca de un 50%.