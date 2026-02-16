El Parque de Málaga lleva nueve años esperando ser declarado Bien de Interés Cultural

La declaración como Bien de Interés Cultural del Parque de Málaga se toma su tiempo. El próximo mes se cumplirán nueve años de la moción del Partido Popular, que salió aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, para pedir esta figura de protección a la Junta de Andalucía; al tratarse, rezaba la moción, de «uno de los más importantes legados históricos y botánicos que posee la ciudad».

Además, señalaba la moción, el Parque de Málaga era una zona verde única en España, por la flora tropical y subtropical que la compone, «única cultivada al exterior en Europa».

La unanimidad de 2017 se repitió cinco años más tarde, en julio de 2022, cuando el pleno del Ayuntamiento pidió por segunda vez la declaración BIC del Parque, esta vez a través de una moción del grupo Unidas Podemos.

Nueve años después, la protección de la zona verde pública más veterana de Málaga, hecha realidad gracias al malagueño Antonio Cánovas del Castillo que cedió los terrenos a la ciudad en 1896, sigue sin hacerse realidad.

Otro rincón del Parque de Málaga. / A.V.

Informes y subsanaciones

Por este motivo, el grupo municipal Con Málaga ha preguntado al Ayuntamiento por la marcha de las gestiones, así como por los motivos de la «paralización actual del expediente».

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, informó a Con Málaga de que los técnicos municipales enviaron a la Junta de Andalucía el «informe pertinente» sobre la declaración del Parque de Málaga como Bien de Interés Cultural.

Sin embargo, destacó Penélope Gómez, la administración autonómica ha solicitado «una serie de subsanaciones e información municipal» que el Consistorio está «en proceso de resolver».

El Paseo del Parque, en una foto de archivo. / Javier Albiñana

Este diario ha contactado con la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, que señala que entre la «documentación técnica» que se ha solicitado al Ayuntamiento se encuentran los antecedentes históricos del Parque, la justificación de la declaración de esta zona verde como Jardín Histórico, datos técnicos sobre este espacio, así como sobre la titularidad del bien, además de documentación gráfica.

«Falta de voluntad política»

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, en declaraciones a este periódico ha denunciado la «falta de impulso y de voluntad política del Partido Popular, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Málaga», para culminar esta declaración.

La concejala lamentó que, tras nueve años, el Parque siga «en un limbo administrativo injustificable», y achacó la situación a que la declaración de BIC «estorba a los proyectos faraónicos del alcalde y del PP, como el llamado Plan Litoral, que conciben el Parque como una pieza más a modificar, recortar o sacrificar, para facilitar operaciones especulativas».

Por este motivo, Toni Morillas ha reclamado que el expediente se reactive «de inmediato», y se garantice «una protección real y efectiva del Parque de Málaga».

Los botánicos Blanca Díez y Alfredo Asensi, en 2014 en el Parque de Málaga con un plano de esta zona verde. / Gregorio Torres

Valores botánicos

Aunque las obras del Parque de Málaga se iniciaron en 1897, en un artículo para La Opinión, la archivera municipal y académica de la Historia Mari Pepa Lara recordó que las obras se alargaron «durante casi 30 años».

En declaraciones a este periódico en 2014, los profesores de la UMA, botánicos y académicos de Ciencias Blanca Díez y Alfredo Asensi, autores ese año de un libro sobre la biodiversidad del Parque, resaltaron el valor botánico «muy valioso» de esta zona verde.

Entre los motivos, la presencia de una representación bastante amplia de todas las partes del mundo, plantas que en otros lugares sólo se ven en invernaderos, y por ser la tercera zona verde de España, tras el jardín botánico de Valencia y La Concepción, con más especies de palmeras al aire libre.