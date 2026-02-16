El precio de compra de plazas de garaje sigue subiendo en Málaga: esto es lo que cuesta de media en cada municipio

El precio de las plazas de garaje en edificios residenciales sigue protagonizando su propia escalada. En Andalucía, el valor de los garajes se ha incrementado un 3,3% en 2025 hasta los 15.561 euros de media, según el estudio "Precios de los garajes en venta en España en 2025", publicado este lunes por el portal Fotocasa. En la provincia de Málaga, los garajes más caros están en Torrox (26.110, donde han subido un 33%), Marbella (23.747, un 8,9% más) y en Málaga capital (20.375, con un aumento del 8,6%).

El resto de localidades malagueñas analizadas ofrecen los siguientes importes medios: Fuengirola 20.516 (14,7%), Antequera 20.447 (8,7%), Vélez-Málaga 19.113 (12,3%), Rincón de la Victoria 16.238 (16,6%), Benalmádena 14.329 (5,3%), Mijas 13.138 (-2,4%), Nerja (9.938) y Estepona 8.774 (15,6%).

El precio medio de los garajes en venta en España se encareció un 1,7 % en 2025 hasta los 14.011 euros, lo que representa su quinto incremento anual consecutivo y el más bajo detectado desde 2021.

Una "brecha enorme" entre territorios

La directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos, subraya una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024, cuando se consolidaron como una alternativa atractiva para pequeños ahorradores o inversores por su bajo mantenimiento y alta rentabilidad. Sin embargo, apunta en un comunicado que la brecha territorial sigue siendo enorme, ya que mientras en Madrid o Barcelona se ven ajustes a la baja en algunos barrios, en ciudades como Cádiz o Donostia la escasez de oferta convierte los garajes en un activo "casi de lujo".

Según el informe, que analiza los datos de diciembre de los últimos 10 años del índice inmobiliario de Fotocasa, el precio medio de los garajes supera los 25.000 euros en ciudades como Cádiz o San Sebastián.

Imagen de archivo de un parking. / L. O.

Los garajes más caros en Andalucía

En Andalucía, las cinco localidades más caras para comprar un garaje en 2025 son: Cádiz capital con 27.282 euros, Almuñécar con 27.274, Torrox con 26.110, Granada capital con 24.34 y Marbella con 23.747 euros. Los municipios con los precios de los garajes más económicos son Vícar con 4.465 euros, Mojácar con 4.530 euros, Vera con 4.789 euros y Mairena del Alcor con 5.573 euros.

Por comunidades, los mayores incrementos de precios en 2025 se dieron en Canarias (20,4%); La Rioja (10,5%); Murcia (7%); Castilla y León (6,7%) o Madrid (6,2 %).

Por el contrario, cuatro comunidades registraron descensos anuales en el precio de los garajes: Aragón (-5,5%); Asturias (-4,1%); País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

Los precios más caros, por encima de los 15.000 euros, se dieron en País Vasco (20.635 euros); Baleares (19.712 euros); Cantabria (17.522 euros); Galicia (16.517 euros); Andalucía (15.561 euros); Canarias (15.520 euros) y Castilla y León (15.413 euros). Los más baratos se localizan en Castilla-La Mancha (9.876 euros) y Murcia (9.792 euros).

Ciudades y provincias con los garajes más cotizados

Por ciudades, en el 71% de ellas el precio de los garajes subió en 2025 siendo los mayores aumentos los de A Coruña capital (22,7 %); Logroño (18,9 %); Sevilla capital (18,1 %) o Huelva capital (17,7 %).

Atendiendo a los precios medios de los garajes por capitales de provincia, los más caros corresponden a las ciudades de Cádiz capital (27.282 euros); Donostia-San Sebastián (25.220 euros) y Palma de Mallorca (24.509 euros).

Por otro lado, según Fotocasa, las tres ciudades en donde los garajes son más económicos para comprar son Ávila capital (7.224), Castellón de la Plana (8.293) y Murcia capital (9.354).

En Madrid, los precios más altos se observan en el distrito de Centro (28.674 euros) y las mayores subidas en 2025 se dieron en los de Villaverde (18,2 %), Usera (17,4 %), Puente de Vallecas (16,7 %). En el caso de Barcelona, los más caros están en Sarrià-Sant Gervasi (19.963 euros) y el mayor aumento en Horta-Guinardó (4,8 %).