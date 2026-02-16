El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños

Sopa, dulces, actividades y mercadillo. Así celebrará el municipio malagueño de El Burgo, situado en la Sierra de las Nieves, el Día de Andalucía el próximo 28 de febrero con su histórica fiesta de la 'sopa de los siete ramales', que este año cumple su edición número 22.

Una cita que ha sido declarada como Fiesta de Singularidad Turística y que busca llenar el municipio de miles de visitantes para disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas de la provincia, en la que se celebra la historia, gastronomía y tradición de este pueblo serrano.

Una cita perfecta para disfrutar en familia en Málaga

Este entorno se presenta como idóneo para visitar en familia durante esta jornada festiva ante la variedad de actividades y animaciones que se vivirán en el lugar, además de la belleza natural de su entorno, situado en un cerro rodeado de montañas y bosques de encinas, pinsapos y pinos.

Así, esta fiesta contará con zona infantil con talleres y juegos para los más pequeños, así como un mercadillo agroalimentario y artesanal en el que los ciudadanos podrán adquirir todo tipo de productos locales, como artesanía, gastronomía tradicional o relacionados con la naturaleza y la identidad cultural de El Burgo.

Un plato "humilde" que celebra la tradición de El Burgo

Pero la protagonista central de esta conmemoración no es otra que su sopa de los siete ramales, un plato "humilde, auténtico y lleno de historia", tal y como señala el Ayuntamiento de El Burgo, que, desde tiempos remotos, ha servido de sustento a familias y jornaleros.

Todos ellos aprovechaban los frutos de la temporada para cocinar estos manjares que han ido evolucionando hasta convertirse en el día de hoy en la sopa de los siete ramales, llamada así por los siete ingredientes principales que la conforman: pan, pimiento, tomate, ajo, patata, espárragos y huevos.

Música, animación y gastronomía en la fiesta de la 'sopa de los siete ramales'

Durante la mañana de este próximo 28 de febrero, los vecinos del municipio serán los encargados de preparar la sopa de los siete ramales, tras lo que se llevará a cabo la degustación gratuita para toda la ciudadanía, todo ello acompañado por música, animación y el mejor ambiente.

Fiesta de la ‘sopa de los siete ramales’ de El Burgo, en Málaga / Ayuntamiento de El Burgo

Y para completar la jornada, durante la tarde, se repartirán entre los presentes toda clase de dulces tradicionales tanto del pueblo como de la propia comarca, realizados de forma artesanal en hornos de leña.

Degustación de dulces en El Burgo

Entre estos bocados se encuentran los roscos de vino, las empanadillas, los mantecados, los cubiletes, las tortas de aceite y el alfajor de El Burgo, de origen árabe, entre otros productos.

Así, El Burgo busca convertirse en un germen de cultura, gastronomía y tradición para homenajear a su tierra, su cocina y su historia, como cada año, el Día de Andalucía.